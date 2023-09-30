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Жителя в Ростовской области осудили за убийство молотком своей бабушки

Жителя в Ростовской области осудили за убийство молотком своей бабушки

30 сентября 2023, 06:37
Фото: 1MI
В Ростовской области в апелляции не изменилось решение суда в отношении местного жителя, который убил родственницу, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

В 2021 году житель Аксая решил убить свою бабушку, так как у них не складывались отношения. Об этом он рассказал своей знакомой и попросил помочь.

Через некоторое время фигурант в квартире напал на родственницу с молотком и несколько раз ее ударил. Она скончалась от полученных травм.

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После этого мужчина вместе со знакомой завернули труп в ковер, вынесли на улицу и оставили на траве. Его они накрыли фрагментами железобетонной плиты.

Суд приговорил обвиняемых к 9,5 и 8,5 года заключения. Это решение было обжаловано, но в апелляции оно осталось в силе.

Ранее два жителя Ростовской области ради денег и драгоценностей зарезали своего знакомого.

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