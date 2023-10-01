Бывший криминальный авторитет подал в суд на ростовчанина Басту из-за мата

Posted Сегодня, 15:56
Published Сегодня, 15:56
Modified Сегодня, 15:58
Updated Сегодня, 15:58
Главарь некогда существовавшей ОПГ на Урале, отсидевший в тюрьме 19 лет, Александр Морозов решил судиться с российскими знаменитостями. Сейчас Морозов занимается бизнесом и возглавляет некий монашеско-рыцарский орден «Братство Морозов — Златоуст».
Морозов рассказал Super, что недоволен использованием матов в песнях российских исполнителей, в том числе ростовчанина Басты. Он хочет заставить звезд удалить треки с непристойным лексиконом. Помимо этого, Морозов планирует отсудить у них миллионы рублей.
На каком основании Морозов судится с исполнителями, до сих пор не очень понятно. Например, иск против Басты касается защиты чести, достоинства и деловой репутации. В начале сентября этого года суд даже отказался принять его к рассмотрению.
Однако бывший уголовник в попытках восстановить нравственность на российской эстраде пока не останавливается. Сам же Баста иски против себя пока не комментировал.
Ранее ростовчанин Баста рассказал, сколько денег потратил на свою квартиру.