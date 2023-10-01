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Published Сегодня, 15:56

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Updated Сегодня, 15:58

Василий Вакуленко

Бывший криминальный авторитет подал в суд на ростовчанина Басту из-за мата

1 октября 2023, 15:56
Фото: Telegram-канал Василия Вакуленко
Василий Вакуленко
Бывший уральский криминальный авторитет собрался судиться с ростовчанином Бастой и другими российскими артистами, пишут СМИ.

Главарь некогда существовавшей ОПГ на Урале, отсидевший в тюрьме 19 лет, Александр Морозов решил судиться с российскими знаменитостями. Сейчас Морозов занимается бизнесом и возглавляет некий монашеско-рыцарский орден «Братство Морозов — Златоуст».

Морозов рассказал Super, что недоволен использованием матов в песнях российских исполнителей, в том числе ростовчанина Басты. Он хочет заставить звезд удалить треки с непристойным лексиконом. Помимо этого, Морозов планирует отсудить у них миллионы рублей.

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На каком основании Морозов судится с исполнителями, до сих пор не очень понятно. Например, иск против Басты касается защиты чести, достоинства и деловой репутации. В начале сентября этого года суд даже отказался принять его к рассмотрению.

Однако бывший уголовник в попытках восстановить нравственность на российской эстраде пока не останавливается. Сам же Баста иски против себя пока не комментировал.

Ранее ростовчанин Баста рассказал, сколько денег потратил на свою квартиру.

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