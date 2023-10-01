Детские смеси, каши и творожки резко подорожали в Ростовской области

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
Modified Сегодня, 07:52
Updated Сегодня, 07:52
Рост цен на детское питание зафиксирован в Ростовской области за последний год. Например, значительно подорожали детские йогурты. На 62% стали дороже йогурты «Фрутоняня». Чуть меньше — на 21% и на 20% соответственно — подорожали йогурты «Тема» и «Агуша».
Также инфляция коснулась и детских каш. «Агуша» подорожала на 17%, Nestle — на 13%. Зато на 9% подешевели каши от «Фрутоняни».
Еще больший рост цен зафиксирован в Ростовской области на детские смеси. Например, на 293% подорожали смеси от «Агуши», на 81% — от «Малютки». Смеси Nutrilak и Nestogen поднялись в цене на 36% и 66% соответственно.
Наконец, дороже теперь родителям обходятся и детские творожки. «Фрутоняня» подорожала за год на 87%, «Агуша» — на 16%, «Растишка» — на 27%, а «Тема» — на 7%.
Ранее RostovGazeta писала, что большинство ростовчан не смогли поехать в отпуск этим летом из-за роста цен.