Детские смеси, каши и творожки резко подорожали в Ростовской области

Рост цен на детское питание зафиксирован в Ростовской области за последний год. Например, значительно подорожали детские йогурты. На 62% стали дороже йогурты «Фрутоняня». Чуть меньше — на 21% и на 20% соответственно — подорожали йогурты «Тема» и «Агуша».