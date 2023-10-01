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Published Сегодня, 07:50

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В Ростовской области питание для детей значительно поднялось в цене за последний год

Детские смеси, каши и творожки резко подорожали в Ростовской области

1 октября 2023, 07:50
Фото: pxhere.com
В Ростовской области питание для детей значительно поднялось в цене за последний год
В Ростовской области питание для детей значительно поднялось в цене за последний год, следует из аналитики портала «Продажи.РФ», предоставленной корреспонденту RostovGazeta.

Рост цен на детское питание зафиксирован в Ростовской области за последний год. Например, значительно подорожали детские йогурты. На 62% стали дороже йогурты «Фрутоняня». Чуть меньше — на 21% и на 20% соответственно — подорожали йогурты «Тема» и «Агуша».

Также инфляция коснулась и детских каш. «Агуша» подорожала на 17%, Nestle — на 13%. Зато на 9% подешевели каши от «Фрутоняни».

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Еще больший рост цен зафиксирован в Ростовской области на детские смеси. Например, на 293% подорожали смеси от «Агуши», на 81% — от «Малютки». Смеси Nutrilak и Nestogen поднялись в цене на 36% и 66% соответственно.

Наконец, дороже теперь родителям обходятся и детские творожки. «Фрутоняня» подорожала за год на 87%, «Агуша» — на 16%, «Растишка» — на 27%, а «Тема» — на 7%.

Ранее RostovGazeta писала, что большинство ростовчан не смогли поехать в отпуск этим летом из-за роста цен.

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