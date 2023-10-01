Единственный сохранившийся дореволюционный памятник отремонтируют в Ростове

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
В Ростове-на-Дону ищут подрядчика, который отремонтирует Александровскую колонну — единственный в городе памятник, который сохранился с царских времен. Он был воздвигнут в честь 25-летия с начала царствования Александра II и удивительным образом уцелел и после революции, и в годы Великой Отечественной войны.
На памятник можно посмотреть в парке имени Вити Черевичкина, который ранее носил название Александровский сад.
На данный момент идет поиск подрядчиков, которые согласятся произвести ремонт памятника за сумму в 771,1 тысячу рублей.
Ранее стало известно, что на снос аварийных домов в Ростове выделят свыше 30 миллионов рублей. Часть этих средств направят на расселение домов, подлежащих сносу.