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В Ростове выделили 771 тыс рублей на ремонт единственного дореволюционного памятника

Единственный сохранившийся дореволюционный памятник отремонтируют в Ростове

1 октября 2023, 05:36
Фото: 1MI
В Ростове выделили 771 тыс рублей на ремонт единственного дореволюционного памятника
Единственный уцелевший после революции памятник в Ростове решили отремонтировать, сведения об этом появились на портале Госзакупок.

В Ростове-на-Дону ищут подрядчика, который отремонтирует Александровскую колонну — единственный в городе памятник, который сохранился с царских времен. Он был воздвигнут в честь 25-летия с начала царствования Александра II и удивительным образом уцелел и после революции, и в годы Великой Отечественной войны.

На памятник можно посмотреть в парке имени Вити Черевичкина, который ранее носил название Александровский сад.

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На данный момент идет поиск подрядчиков, которые согласятся произвести ремонт памятника за сумму в 771,1 тысячу рублей.

Ранее стало известно, что на снос аварийных домов в Ростове выделят свыше 30 миллионов рублей. Часть этих средств направят на расселение домов, подлежащих сносу.

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