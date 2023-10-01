Единственный сохранившийся дореволюционный памятник отремонтируют в Ростове

В Ростове-на-Дону ищут подрядчика, который отремонтирует Александровскую колонну — единственный в городе памятник, который сохранился с царских времен. Он был воздвигнут в честь 25-летия с начала царствования Александра II и удивительным образом уцелел и после революции, и в годы Великой Отечественной войны.