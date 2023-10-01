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Геймеры Ростовской области потратили на игры 3,9 млрд рублей с начала 2023 года

Геймеры Ростовской области потратили на игры 3,9 млрд рублей с начала года

1 октября 2023, 08:10
Фото: 1MI
Геймеры Ростовской области потратили на игры 3,9 млрд рублей с начала 2023 года
Российские геймеры с начала 2023 года потратили на видеоигры 3,9 млрд рублей, пишет donnews со ссылкой на онлайн-школу в сфере разработки игр XYZ School.

Причем, по оценке XYZ School, данная сумма возрастет еще на один миллиард к концу текущего года. Стоит отметить, что в целом российские геймеры уже потратили на игры 135 миллиардов рублей.

В опросе принимали 1200 геймеров со всей России. Под определение геймер попадают люди, которые свыше четырех часов в неделю тратят на компьютерные игры.

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Геймеры в Ростовской области больше всего средств потратили играя в такие игры, как Atomic Heart, Hogwarts Legacy и Baldur's Gate 3.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что Таганрог может стать IT-столицей. По словам главы региона, Таганрог лидирует в стране по плотности людей, занимающихся IT.

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#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Компьютеры#2023 год#Игры
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