Геймеры Ростовской области потратили на игры 3,9 млрд рублей с начала года

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
Причем, по оценке XYZ School, данная сумма возрастет еще на один миллиард к концу текущего года. Стоит отметить, что в целом российские геймеры уже потратили на игры 135 миллиардов рублей.
В опросе принимали 1200 геймеров со всей России. Под определение геймер попадают люди, которые свыше четырех часов в неделю тратят на компьютерные игры.
Геймеры в Ростовской области больше всего средств потратили играя в такие игры, как Atomic Heart, Hogwarts Legacy и Baldur's Gate 3.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что Таганрог может стать IT-столицей. По словам главы региона, Таганрог лидирует в стране по плотности людей, занимающихся IT.