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Из-за сокращения светового дня изменился график работы ростовского зоопарка

График работы сократился в ростовском зоопарке на два часа

1 октября 2023, 10:00
Фото: 1MI
Из-за сокращения светового дня изменился график работы ростовского зоопарка
Из-за сокращения светового дня изменился график работы ростовского зоопарка, рассказали в пресс-службе учреждения.

Режим работы изменился у ростовского зоопарка. Это связано с приходом осени и сокращением светового дня. С 1 октября рабочий день зоопарка также сократится на два часа.

Таким образом, посетить учреждение можно будет с 08.00 до 18.00. Билеты продают в кассах на главном входе с 08.00 до 17.30.

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«В остальном все по-прежнему — мы ждем вас каждый день, без перерыва и выходных!» — заключили в зоопарке.

Ранее сообщалось, что посетители зоопарка в Ростове смогут сдать вторсырье и помочь экологии.

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