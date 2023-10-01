График работы сократился в ростовском зоопарке на два часа

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Режим работы изменился у ростовского зоопарка. Это связано с приходом осени и сокращением светового дня. С 1 октября рабочий день зоопарка также сократится на два часа.
Таким образом, посетить учреждение можно будет с 08.00 до 18.00. Билеты продают в кассах на главном входе с 08.00 до 17.30.
«В остальном все по-прежнему — мы ждем вас каждый день, без перерыва и выходных!» — заключили в зоопарке.
Ранее сообщалось, что посетители зоопарка в Ростове смогут сдать вторсырье и помочь экологии.