Кофе популярных брендов подорожал в Ростовской области в 1,5 раза

В Ростовской области за год значительно подорожал кофе — и молотый, и в зернах. Например, больше всего поднялся в цене кофе в зернах «Жокей» — на 173% за год. На 82% подорожал кофе в зернах Lebo. Jardin стал дороже на 33%, Bushido — на 14%, а Lavazza — на 6%. Подешевел только кофе в зернах от марки Egoiste, и то на 12%.