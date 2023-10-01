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Posted Сегодня, 10:18

Published Сегодня, 10:18

Modified Сегодня, 10:20

Updated Сегодня, 10:20

В Ростовской области значительно увеличилась цена как молотого кофе, так и в зернах

Кофе популярных брендов подорожал в Ростовской области в 1,5 раза

1 октября 2023, 10:18
Фото: Midjourney
В Ростовской области значительно увеличилась цена как молотого кофе, так и в зернах
В Ростовской области значительно увеличилась цена как молотого кофе, так и в зернах, следует из данных портала «Продажи.РФ», предоставленных корреспонденту RostovGazeta.

В Ростовской области за год значительно подорожал кофе — и молотый, и в зернах. Например, больше всего поднялся в цене кофе в зернах «Жокей» — на 173% за год. На 82% подорожал кофе в зернах Lebo. Jardin стал дороже на 33%, Bushido — на 14%, а Lavazza — на 6%. Подешевел только кофе в зернах от марки Egoiste, и то на 12%.

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Что касается молотого кофе, то тут инфляция больше всего ударила по бренду Jardin — он стал дороже на 169%. Молотый кофе «Жокей» поднялся в цене на 50%, Mehmet Efendi — на 61%, а Lebo — на 14%. Подешевел же молотый кофе от Lavazza — на 5% и Egoiste — на 11%.

Напомним, детские смеси, каши и творожки также подорожали в Ростовской области.

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