Медведев пригрозил заводам, где делают ракеты, способные достать до Ростова

Некоторые германские политики хотят передать ракеты ВСУ именно для ударов по территории России, заявляя, что это не противоречит международному праву. «Ну в таком случае и удары по немецким заводам, где эти ракеты делают, будут полностью соответствовать международному праву», — пишет Дмитрий Медведев.