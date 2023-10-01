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Медведев пригрозил ударами по заводам, где делают ракеты, способные достать до Ростова

Медведев пригрозил заводам, где делают ракеты, способные достать до Ростова

1 октября 2023, 10:08
Фото: 1MI
Медведев пригрозил ударами по заводам, где делают ракеты, способные достать до Ростова
Дмитрий Медведев пригрозил ударами по немецким заводам, где делают ракеты, способные достать до Ростова, об этом он написал в своем Telegram-канале.

Дмитрий Медведев обеспокоился из-за возможных поставок Германией Украине ракет Taurus. Дальность их полета составляет 500 километров. В теории они могут достать и до Ростова.

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Некоторые германские политики хотят передать ракеты ВСУ именно для ударов по территории России, заявляя, что это не противоречит международному праву. «Ну в таком случае и удары по немецким заводам, где эти ракеты делают, будут полностью соответствовать международному праву», — пишет Дмитрий Медведев.

Он заключил, что мировое сообщество все ближе подступает к Третьей мировой войне.

Ранее боевые аэростаты заметили в небе над Ростовской области.

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