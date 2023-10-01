Медведев пригрозил заводам, где делают ракеты, способные достать до Ростова

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
Дмитрий Медведев обеспокоился из-за возможных поставок Германией Украине ракет Taurus. Дальность их полета составляет 500 километров. В теории они могут достать и до Ростова.
Некоторые германские политики хотят передать ракеты ВСУ именно для ударов по территории России, заявляя, что это не противоречит международному праву. «Ну в таком случае и удары по немецким заводам, где эти ракеты делают, будут полностью соответствовать международному праву», — пишет Дмитрий Медведев.
Он заключил, что мировое сообщество все ближе подступает к Третьей мировой войне.
Ранее боевые аэростаты заметили в небе над Ростовской области.