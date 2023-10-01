Мертвой нашли жительницу Ростова, уехавшую в тур за грибами в Воронеж

Женщина приехала в соседний регион 10 дней назад в тур, чтобы собрать грибы. Вместе со знакомыми она выдвинулась в лес, но вскоре отстала от попутчиков. Найти ростовчанку быстро не смогли, так как у нее не было с собой средств связи.