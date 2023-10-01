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Published Сегодня, 08:13

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Updated Сегодня, 08:15

Погибшей найдена в Воронеже 70-летняя ростовчанка, она уехала в соседний регион за грибами

Мертвой нашли жительницу Ростова, уехавшую в тур за грибами в Воронеж

1 октября 2023, 08:13
Фото: Midjourney
Погибшей найдена в Воронеже 70-летняя ростовчанка, она уехала в соседний регион за грибами
Погибшей найдена в Воронеже 70-летняя ростовчанка, она уехала в соседний регион за грибами, сообщили волонтеры из поискового отряда «Черноземье».

В Воронежской области погибшей найдена 70-летняя жительница Ростова Елена Бородавко. Ее тело нашли в лесу.

Женщина приехала в соседний регион 10 дней назад в тур, чтобы собрать грибы. Вместе со знакомыми она выдвинулась в лес, но вскоре отстала от попутчиков. Найти ростовчанку быстро не смогли, так как у нее не было с собой средств связи.

Волонтеры и полиция три дня ищут ростовчанку, собиравшую грибы в Воронеже
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В поисках Елены Бородавко участвовали воронежские правоохранительные органы, спасатели и волонтеры.

При каких именно обстоятельствах погибла ростовчанка, пока не уточняется.

Напомним, поиски пенсионерки осложнял также факт близости леса к аэропорту — из-за этого у поисковиков не работали навигаторы.

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