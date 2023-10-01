Мертвой нашли жительницу Ростова, уехавшую в тур за грибами в Воронеж

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
В Воронежской области погибшей найдена 70-летняя жительница Ростова Елена Бородавко. Ее тело нашли в лесу.
Женщина приехала в соседний регион 10 дней назад в тур, чтобы собрать грибы. Вместе со знакомыми она выдвинулась в лес, но вскоре отстала от попутчиков. Найти ростовчанку быстро не смогли, так как у нее не было с собой средств связи.
В поисках Елены Бородавко участвовали воронежские правоохранительные органы, спасатели и волонтеры.
При каких именно обстоятельствах погибла ростовчанка, пока не уточняется.
Напомним, поиски пенсионерки осложнял также факт близости леса к аэропорту — из-за этого у поисковиков не работали навигаторы.