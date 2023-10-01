Новая неделя в Ростове начнется похолодания

Posted Сегодня, 18:28
Published Сегодня, 18:28
Modified Сегодня, 18:30
Updated Сегодня, 18:30
Новая неделя начнется в Ростове с небольшого похолодания. В понедельник, 2 октября, температура воздуха опустится до +24 градусов днем и +14 градусов вечером. Небо будет обычным, однако осадков не ожидается. Скорость ветра составит три метра в секунду.
Во вторник, 3 октября, снова станет солнечно. Однако столбики термометров опустятся еще ниже — до +21 градуса днем и +13 градусов вечером.
Такая температура продержится в Ростове на протяжении всей недели. Облачность будет снова сменяться солнечной погодой, однако дождей в городе не будет.
Ранее синоптик Елена Назарова рассказала, каким будет октябрь в Ростовской области.