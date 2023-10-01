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Posted Сегодня, 18:28

Published Сегодня, 18:28

Modified Сегодня, 18:30

Updated Сегодня, 18:30

Облачно и прохладно будет в Ростове со 2 октября

Новая неделя в Ростове начнется похолодания

1 октября 2023, 18:28
Фото: 1MI
Облачно и прохладно будет в Ростове со 2 октября
Облачно и прохладно будет в Ростове со 2 октября, сообщают синоптики.

Новая неделя начнется в Ростове с небольшого похолодания. В понедельник, 2 октября, температура воздуха опустится до +24 градусов днем и +14 градусов вечером. Небо будет обычным, однако осадков не ожидается. Скорость ветра составит три метра в секунду.

Во вторник, 3 октября, снова станет солнечно. Однако столбики термометров опустятся еще ниже — до +21 градуса днем и +13 градусов вечером.

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Такая температура продержится в Ростове на протяжении всей недели. Облачность будет снова сменяться солнечной погодой, однако дождей в городе не будет.

Ранее синоптик Елена Назарова рассказала, каким будет октябрь в Ростовской области.

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