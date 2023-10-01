Новая неделя в Ростове начнется похолодания

Новая неделя начнется в Ростове с небольшого похолодания. В понедельник, 2 октября, температура воздуха опустится до +24 градусов днем и +14 градусов вечером. Небо будет обычным, однако осадков не ожидается. Скорость ветра составит три метра в секунду.