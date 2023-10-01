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Posted Сегодня, 13:42

Published Сегодня, 13:42

Modified Сегодня, 13:44

Updated Сегодня, 13:44

В центре Ростова, на улице Адыгейской, введут одностороннее движение

Одностороннее движение появится на улице Адыгейской в Ростове

1 октября 2023, 13:42
Фото: 1MI
В центре Ростова, на улице Адыгейской, введут одностороннее движение
В центре Ростова, на улице Адыгейской, введут одностороннее движение, рассказали в администрации города.

Власти Ростова решили ввести одностороннее движение на улице Адыгейской, в центре города. Нововведение коснется участка от проспекта Театрального до переулка Нахичеванского.

В переулке Согласия в центре Ростова-на-Дону введут одностороннее движение
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Решение ввести одностороннее движение чиновники объяснили необходимостью повысить безопасность на улице.

Ранее в администрации Ростова сообщили, что сделают платной парковку на южной стороне улицы Адыгейской, а на ее северной части стоянку запретят вовсе. Бесплатно парковаться на участке смогут только собственники домов поблизости.

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