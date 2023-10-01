Одностороннее движение появится на улице Адыгейской в Ростове

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
Власти Ростова решили ввести одностороннее движение на улице Адыгейской, в центре города. Нововведение коснется участка от проспекта Театрального до переулка Нахичеванского.
Решение ввести одностороннее движение чиновники объяснили необходимостью повысить безопасность на улице.
Ранее в администрации Ростова сообщили, что сделают платной парковку на южной стороне улицы Адыгейской, а на ее северной части стоянку запретят вовсе. Бесплатно парковаться на участке смогут только собственники домов поблизости.