Прокуратура заставила власти в Таганроге обустроить бомбоубежища

Posted Сегодня, 16:14
Published Сегодня, 16:14
Modified Сегодня, 16:16
Updated Сегодня, 16:16
Прокуратура подала ранее иск к администрации Таганрога и другим организациям с требованием отремонтировать и обустроить городские бомбоубежища. В частности, необходимо было выполнить герметизацию и гидроизоляцию. Без них находиться в убежище в случае ЧС было невозможно.
В администрации Таганрога «Дон 24» рассказали, что необходимый ремонт в убежище провели. В частности, поменяли резиновые уплотнители на герметических дверях и заменили фильтр-поглотитель.
Суд учел это обстоятельство и освободил администрацию Таганрога от уплаты 50 тысяч рублей исполнительного сбора. Чиновники до этого оспорили выплату, так как бомбоубежища находились на балансе городского водоканала, а не властей.
Ранее гендиректора «Азовского морского порта» наказали за захламленное бомбоубежище.