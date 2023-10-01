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В Таганроге отремонтировали и обустроили бомбоубежища

Прокуратура заставила власти в Таганроге обустроить бомбоубежища

1 октября 2023, 16:14
Фото: 1MI
В Таганроге отремонтировали и обустроили бомбоубежища
В Таганроге отремонтировали и обустроили бомбоубежища, рассказали СМИ в администрации города.

Прокуратура подала ранее иск к администрации Таганрога и другим организациям с требованием отремонтировать и обустроить городские бомбоубежища. В частности, необходимо было выполнить герметизацию и гидроизоляцию. Без них находиться в убежище в случае ЧС было невозможно.

В администрации Таганрога «Дон 24» рассказали, что необходимый ремонт в убежище провели. В частности, поменяли резиновые уплотнители на герметических дверях и заменили фильтр-поглотитель.

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Суд учел это обстоятельство и освободил администрацию Таганрога от уплаты 50 тысяч рублей исполнительного сбора. Чиновники до этого оспорили выплату, так как бомбоубежища находились на балансе городского водоканала, а не властей.

Ранее гендиректора «Азовского морского порта» наказали за захламленное бомбоубежище.

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