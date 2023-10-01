Прокуратура заставила власти в Таганроге обустроить бомбоубежища

Прокуратура подала ранее иск к администрации Таганрога и другим организациям с требованием отремонтировать и обустроить городские бомбоубежища. В частности, необходимо было выполнить герметизацию и гидроизоляцию. Без них находиться в убежище в случае ЧС было невозможно.