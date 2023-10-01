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Ростов-на-Дону поместили на 15-е место в топе лучших городов России для бизнеса

Ростов-на-Дону занял лишь 15-е место в рейтинге лучших городов для бизнеса

1 октября 2023, 07:31
Фото: Алина Заярная / rostovgazeta.ru
Ростов-на-Дону поместили на 15-е место в топе лучших городов России для бизнеса
Ростов-на-Дону поместили на 15-е место в топе лучших городов России для бизнеса, рейтинг составляло издание Forbes.

Эксперты составили рейтинг российских городов по привлекательности ведения там бизнеса. Оценивались такие показатели как доходы бюджета, средняя заработная плата, рост населения и инвестиционная привлекательность.

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Ростов-на-Дону занял в рейтинге лишь 15-е место. Средняя зарплата в городе, как пишет Forbes, составляет 64 тысячи рублей. Доходы бюджета в Ростове превысили 54 миллиарда рублей.

Также издание пишет, что на экспорт из года в 2021-2022 сельхозгоду было поставлено 1,8 миллиона тонн пшеницы. 12,5% российского зерна за рубеж поставляет крупнейшая компания из Ростова-на-Дону «РИФ». Ее выручка в прошлом году составила 188 миллиардов рублей.

Отметим, что соседний Краснодар занял в рейтинге городов по привлекательности бизнеса первое место. Средняя зарплата там составляет 70 тысяч рублей, а доходы бюджета — 51 миллиард рублей. Население Краснодара растет стремительнее, чем в Ростове. Также город абсолютный лидер (без учета Подмосковья) по объему строящегося жилья.

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