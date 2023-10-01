Ростов-на-Дону занял лишь 15-е место в рейтинге лучших городов для бизнеса

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
Эксперты составили рейтинг российских городов по привлекательности ведения там бизнеса. Оценивались такие показатели как доходы бюджета, средняя заработная плата, рост населения и инвестиционная привлекательность.
Ростов-на-Дону занял в рейтинге лишь 15-е место. Средняя зарплата в городе, как пишет Forbes, составляет 64 тысячи рублей. Доходы бюджета в Ростове превысили 54 миллиарда рублей.
Также издание пишет, что на экспорт из года в 2021-2022 сельхозгоду было поставлено 1,8 миллиона тонн пшеницы. 12,5% российского зерна за рубеж поставляет крупнейшая компания из Ростова-на-Дону «РИФ». Ее выручка в прошлом году составила 188 миллиардов рублей.
Отметим, что соседний Краснодар занял в рейтинге городов по привлекательности бизнеса первое место. Средняя зарплата там составляет 70 тысяч рублей, а доходы бюджета — 51 миллиард рублей. Население Краснодара растет стремительнее, чем в Ростове. Также город абсолютный лидер (без учета Подмосковья) по объему строящегося жилья.
Ранее RostovGazeta рассказала, почему центр Ростова населяют бездомные и попрошайки.