Ростов-на-Дону занял лишь 15-е место в рейтинге лучших городов для бизнеса

Также издание пишет, что на экспорт из года в 2021-2022 сельхозгоду было поставлено 1,8 миллиона тонн пшеницы. 12,5% российского зерна за рубеж поставляет крупнейшая компания из Ростова-на-Дону «РИФ». Ее выручка в прошлом году составила 188 миллиардов рублей.