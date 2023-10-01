Штрафы за неявку в военкомат кратно выросли в Ростовской области с 1 октября

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
С 1 октября кратко увеличивается сумма штрафа за неявку в военкомат без уважительной причины. Если ранее за это наказывали на сумму от 500 до трех тысяч рублей, то теперь сумма штрафа составит от 10 тысяч до 30 тысяч рублей. Нововведение коснется граждан, состоящих на воинском учете или не состоящих, но обязанных состоять.
Также увеличен размер штрафа за сокрытие от военкомата сведений о смене семейного положения, образовании и месте работы. За это накажут на сумму от одной до пяти тысяч рублей.
Ранее RostovGazeta подробно рассказала, как изменится призыв в армию в 2023 году в Ростовской области.