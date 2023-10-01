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Posted Сегодня, 09:57

Published Сегодня, 09:57

Modified Сегодня, 09:59

Updated Сегодня, 09:59

С 1 октября штрафы за неявку в военкомат увеличились до 30 тысяч рублей в Ростовской области

Штрафы за неявку в военкомат кратно выросли в Ростовской области с 1 октября

1 октября 2023, 09:57
Фото: 1MI
С 1 октября штрафы за неявку в военкомат увеличились до 30 тысяч рублей в Ростовской области
С 1 октября штрафы за неявку в военкомат без уважительной причины увеличились до 30 тысяч рублей в Ростовской области и других регионах России, ранее соответствующий закон приняла Госдума.
Сюжет
Армия РФ

С 1 октября кратко увеличивается сумма штрафа за неявку в военкомат без уважительной причины. Если ранее за это наказывали на сумму от 500 до трех тысяч рублей, то теперь сумма штрафа составит от 10 тысяч до 30 тысяч рублей. Нововведение коснется граждан, состоящих на воинском учете или не состоящих, но обязанных состоять.

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Также увеличен размер штрафа за сокрытие от военкомата сведений о смене семейного положения, образовании и месте работы. За это накажут на сумму от одной до пяти тысяч рублей.

Ранее RostovGazeta подробно рассказала, как изменится призыв в армию в 2023 году в Ростовской области.

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#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Армия РФ#Армия#Госдума#Военкоматы Ростовской области
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