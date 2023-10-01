Штрафы за неявку в военкомат кратно выросли в Ростовской области с 1 октября

С 1 октября кратко увеличивается сумма штрафа за неявку в военкомат без уважительной причины. Если ранее за это наказывали на сумму от 500 до трех тысяч рублей, то теперь сумма штрафа составит от 10 тысяч до 30 тысяч рублей. Нововведение коснется граждан, состоящих на воинском учете или не состоящих, но обязанных состоять.