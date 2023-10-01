Синоптик Елена Назарова рассказала, каким будет октябрь в Ростовской области

Директор Ростовского гидрометцентра Елена Назарова заявила, что в начале октября теплая и сухая погода будет чередоваться с дождливой. Температура воздуха днем в начале месяца составит в среднем от +18 до +24 градусов, вечером же будет холодать до +9 до +15, а на севере столбики термометров опустятся до отметки в +2 градуса.