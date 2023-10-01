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Posted Сегодня, 17:01

Published Сегодня, 17:01

Modified Сегодня, 17:03

Updated Сегодня, 17:03

Начало октября выдастся теплым в Ростовской области

Синоптик Елена Назарова рассказала, каким будет октябрь в Ростовской области

1 октября 2023, 17:01
Фото: 1MI
Начало октября выдастся теплым в Ростовской области
Начало октября выдастся теплым в Ростовской области, рассказала начальница Ростовского Гидрометцентра Елена Назарова.

Директор Ростовского гидрометцентра Елена Назарова заявила, что в начале октября теплая и сухая погода будет чередоваться с дождливой. Температура воздуха днем в начале месяца составит в среднем от +18 до +24 градусов, вечером же будет холодать до +9 до +15, а на севере столбики термометров опустятся до отметки в +2 градуса.

Назарова добавила, что к середине месяца на севере Ростовской области ожидаются заморозки до -1 градуса.

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Во второй декаде октября осадков не прогнозируется. Погода также останется относительно теплой. Днем будет в среднем +20 градусов, а вечером — +7 градусов.

Конец же месяца ознаменуется дождями. Также станет значительно холодней. Днем столбики термометров будут подниматься до +15 градусов, а вечером — до +4 градусов.

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