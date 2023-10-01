Синоптик Елена Назарова рассказала, каким будет октябрь в Ростовской области

Posted Сегодня, 17:01
Published Сегодня, 17:01
Modified Сегодня, 17:03
Updated Сегодня, 17:03
Директор Ростовского гидрометцентра Елена Назарова заявила, что в начале октября теплая и сухая погода будет чередоваться с дождливой. Температура воздуха днем в начале месяца составит в среднем от +18 до +24 градусов, вечером же будет холодать до +9 до +15, а на севере столбики термометров опустятся до отметки в +2 градуса.
Назарова добавила, что к середине месяца на севере Ростовской области ожидаются заморозки до -1 градуса.
Во второй декаде октября осадков не прогнозируется. Погода также останется относительно теплой. Днем будет в среднем +20 градусов, а вечером — +7 градусов.
Конец же месяца ознаменуется дождями. Также станет значительно холодней. Днем столбики термометров будут подниматься до +15 градусов, а вечером — до +4 градусов.
Синоптик Назарова рассказала, когда «бабье лето» придет в Ростовскую область.