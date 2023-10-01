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Published Сегодня, 16:00

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В некоторых Ростовской области на несколько дней пропадет теле- и радиосигнал

Телевидение и радио перестанут работать в Ростовской области на несколько дней

1 октября 2023, 16:00
Фото: 1MI
В некоторых Ростовской области на несколько дней пропадет теле- и радиосигнал
В некоторых Ростовской области на несколько дней пропадет теле- и радиосигнал, рассказали в Российской телевизионной и радиовещательной сети.

Из-за профилактических работ местами в Ростовской области пропадет теле- и радиосигнал. Так, с 1 по 2 октября, с 08.00 до 19.00, телевидение и радио не будут работать в хуторе Сиротском Дубовского района. В понедельник, 2 октября, с 11.00 до 17.00 проблемы с сигналом будут в Волошино Миллеровского района, в поселке Каштановский Обливского района и в хуторе Нижнекалинов Константиновского района.

Во вторник, 3 октября, с 11.00 до 17.00 без телевидения и радио останутся жители хутора Нижнежуравский в Константиновском районе. В этот же день, но с 10.00 до 16.00 сигнал пропадет в Покровском Неклиновского района.

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В среду, 4 октября, ограничение коснется хутора Белянский в Константиновском районе, Новоалексеевки в Тарасовском районе и Горняцкого в Белокалитвинском районе. ТВ и радио там не будут работать с 11.00 до 17.00.

Наконец, в четверг, 5 октября, с 11.00 до 17.00 перебои будут наблюдаться в Богоявленской в Константиновском районе и хуторе Свободный в Тацинском районе. В этот же день с 10.00 до 16.00 без ТВ останутся жители Матвеева Кургана. А 6 октября с 11.00 до 17.00 сигнал пропадет в Константиновске и Позднеевке Миллеровского района.

Напомним, в Пролетарском районе Ростова-на-Дону с 3 октября отключат воду.

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#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Перебои в работе ТВ в Ростовской области#RostovGazeta#РТРС
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