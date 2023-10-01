Телевидение и радио перестанут работать в Ростовской области на несколько дней

Наконец, в четверг, 5 октября, с 11.00 до 17.00 перебои будут наблюдаться в Богоявленской в Константиновском районе и хуторе Свободный в Тацинском районе. В этот же день с 10.00 до 16.00 без ТВ останутся жители Матвеева Кургана. А 6 октября с 11.00 до 17.00 сигнал пропадет в Константиновске и Позднеевке Миллеровского района.