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Published Сегодня, 17:49

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В Ростове выставили на продажу участок под строительство коммерческой недвижимости

Участок в парке Островского продают под застройку в Ростове за 150 млн руб

1 октября 2023, 17:49
Фото: 1MI
В Ростове выставили на продажу участок под строительство коммерческой недвижимости
В Ростове выставили на продажу участок под строительство коммерческой недвижимости, соответствующее объявление опубликовано на сайте «Авито».

В Ростове выставили на продажу участок земли в парке Островского. Площадь надела составляет 31 сотку. Купить его предлагают за 150 миллионов рублей.

Продавец указывает, что построить на участке очередной ЖК не выйдет, так как разрешение есть только на возведение коммерческой недвижимости. Вероятно, на участке может появиться ТЦ или отель.

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«Фасад выходит на один из самых оживленных проспектов города, рядом ТЦ „Эльдорадо“, музей „Россия моя история“, стадион „Олимп-2“, — расписывает плюсы участка продавец.

На нем также расположено здание площадью 493 квадратных метра. Его можно снести, либо капитально отремонтировать.

Ранее власти Ростова пообещали не сносить исторический дом на Шаумяна в зоне ЧС.

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