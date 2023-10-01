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Posted Сегодня, 12:49

Published Сегодня, 12:49

Modified Сегодня, 12:51

Updated Сегодня, 12:51

В Новочеркасске отреставрируют здание военного госпиталя, построенное в 1853 году,

В Новочеркасске решили отремонтировать 170-летний военный госпиталь

1 октября 2023, 12:49
Фото: 1MI
В Новочеркасске отреставрируют здание военного госпиталя, построенное в 1853 году,
В Новочеркасске отреставрируют здание военного госпиталя, построенное в 1853 году, пишет «Город N».

Каменное здание новочеркасского госпиталя национальной гвардии отремонтируют в Новочеркасске. Оно находится на площади Павлова, 7. Здание, построенное в 1853 году, хотят отреставрировать и приспособить для современного использования. Госпиталь относится к выявленными памятникам архитектуры и истории регионального значения. Сейчас там расположен главный лечебный корпус, столовая и котельная.

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Проект капитального ремонта получил положительное заключение Центра государственной экспертизы в отношении объектов обороны и безопасности. Когда именно отреставрируют госпиталь, не уточняется.

До этого раненые бойцы пожаловались на «вековую» грязь в другом военном госпитале в Новочеркасске, на проспекте Платовском.

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#Общество#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Новочеркасск#Ремонт#RostovGazeta#Военный клинический госпиталь
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