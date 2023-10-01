В Новочеркасске решили отремонтировать 170-летний военный госпиталь

Каменное здание новочеркасского госпиталя национальной гвардии отремонтируют в Новочеркасске. Оно находится на площади Павлова, 7. Здание, построенное в 1853 году, хотят отреставрировать и приспособить для современного использования. Госпиталь относится к выявленными памятникам архитектуры и истории регионального значения. Сейчас там расположен главный лечебный корпус, столовая и котельная.