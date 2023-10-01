В Новочеркасске решили отремонтировать 170-летний военный госпиталь

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
Каменное здание новочеркасского госпиталя национальной гвардии отремонтируют в Новочеркасске. Оно находится на площади Павлова, 7. Здание, построенное в 1853 году, хотят отреставрировать и приспособить для современного использования. Госпиталь относится к выявленными памятникам архитектуры и истории регионального значения. Сейчас там расположен главный лечебный корпус, столовая и котельная.
Проект капитального ремонта получил положительное заключение Центра государственной экспертизы в отношении объектов обороны и безопасности. Когда именно отреставрируют госпиталь, не уточняется.
До этого раненые бойцы пожаловались на «вековую» грязь в другом военном госпитале в Новочеркасске, на проспекте Платовском.