В Ростове появились экобоксы по сбору крышечек от бутылок

В сообщении говорится, что цель установки подобных контейнеров заключается не только в том, чтобы сделать город чище, но и чтобы помочь особенным детям. Дело в том, что вырученные после переработки пластика средства будут переданы на нужды детей с особенностями развития, которые воспитываются в приемных семьях.