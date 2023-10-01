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Published Сегодня, 06:20

Modified Сегодня, 06:23

Updated Сегодня, 06:23

В Ростове появились экобоксы по сбору «добрых крышечек»

В Ростове появились экобоксы по сбору крышечек от бутылок

1 октября 2023, 06:20
Фото: ГК «Чистый город»
В Ростове появились экобоксы по сбору «добрых крышечек»
Контейнеры по сбору пластиковых крышек появились в Ростове, сообщает пресс-служба одного из регоператоров.

В сообщении говорится, что цель установки подобных контейнеров заключается не только в том, чтобы сделать город чище, но и чтобы помочь особенным детям. Дело в том, что вырученные после переработки пластика средства будут переданы на нужды детей с особенностями развития, которые воспитываются в приемных семьях.

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В благотворительном проекте «Добрые крышечки» уже участвуют свыше 100 городов по всей России. Теперь к нему присоединился и Ростов.

Стать участником проекта просто. Достаточно отнести крышки в пункты приема, расположенные по адресам: улица Пушкинская дом 63, проспект Нагибина дом 27, проспект Стачки дом 75 (2 этаж).

При этом нужно учесть, что завинчивающиеся крышечки должны быть от питьевых продуктов (включая питьевую воду) и крышечки от «Иммунеле».

Ранее в Ростове прошла экологическая акция на территории зоопарка. Ростовчанам рассказали о правилах сортировки бытовых отходов.

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#Общество#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Экология#Мусор#Загрязнение экологии#RostovGazeta#Мусорные баки#Сортировка мусора#Сбор мусора#Сбор пластика
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