Военный грузовик влетел в автобус №65 на Северном в Ростове

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
Минувшей ночью ДТП произошло в Ростове на улице Орбитальной. Там военный грузовик протаранил автобус №65. Очевидцы рассказали, что после удара машин водителя большегруза зажало в раздавленной кабине. Вызволить его смогли только спасатели. Также есть сообщения, что после столкновения грузовик начал дымиться.
Автобус был пуст, его водитель не пострадал. О состоянии водителя грузовика не сообщается.
В Госавтоинспекции обстоятельства аварии пока никак не комментировали.
Ранее спасателям пришлось распилить грузовик, влетевший в пассажирский поезд в Ростове.