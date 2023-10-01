rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:47

Published Сегодня, 08:47

Modified Сегодня, 08:49

Updated Сегодня, 08:49

В Ростове минувшей ночью ДТП произошло с участием автобуса №65 и военного грузовика

Военный грузовик влетел в автобус №65 на Северном в Ростове

1 октября 2023, 08:47
Фото: 1MI
В Ростове минувшей ночью ДТП произошло с участием автобуса №65 и военного грузовика
В Ростове минувшей ночью ДТП произошло с участием автобуса №65 и военного грузовика, рассказали в социальных сетях очевидцы.

Минувшей ночью ДТП произошло в Ростове на улице Орбитальной. Там военный грузовик протаранил автобус №65. Очевидцы рассказали, что после удара машин водителя большегруза зажало в раздавленной кабине. Вызволить его смогли только спасатели. Также есть сообщения, что после столкновения грузовик начал дымиться.

В Ростове минувшей ночью ДТП произошло с участием автобуса №65 и военного грузовика
Видео: 1MI

Автобус был пуст, его водитель не пострадал. О состоянии водителя грузовика не сообщается.

В Госавтоинспекции обстоятельства аварии пока никак не комментировали.

Ранее спасателям пришлось распилить грузовик, влетевший в пассажирский поезд в Ростове.

Читайте также:
Мертвой нашли жительницу Ростова, уехавшую в тур за грибами в ВоронежО нападении пьяной толпы на жителя Ростова в полиции узнали из соцсетейФСБ искала мигрантов на «Темернике» в Ростове, а курильщикам создают новые проблемы
#Город#Видео#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Происшествие#Соцсети#Последние новости Ростова на сегодня#ДТП в Ростове#Ростов#RostovGazeta#Происшествия
Подпишитесь
Жителей Ростова предупредили о взрывах в районе Каратаево
Сегодня, 06:49
Детские смеси, каши и творожки резко подорожали в Ростовской области
Сегодня, 07:50
Геймеры Ростовской области потратили на игры 3,9 млрд рублей с начала года
Сегодня, 08:10
Мертвой нашли жительницу Ростова, уехавшую в тур за грибами в Воронеж
Сегодня, 08:13
«Неометрия» лидирует по объемам строительства на черноморском побережье
30 сентября, 12:52