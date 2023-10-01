Военный грузовик влетел в автобус №65 на Северном в Ростове

Минувшей ночью ДТП произошло в Ростове на улице Орбитальной. Там военный грузовик протаранил автобус №65. Очевидцы рассказали, что после удара машин водителя большегруза зажало в раздавленной кабине. Вызволить его смогли только спасатели. Также есть сообщения, что после столкновения грузовик начал дымиться.