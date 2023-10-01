Застройщиков могут обязать строить жилье для мигрантов в Ростовской области

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
Застройщиков, у которых работают мигранты, хотят обязать строить для них жилье на время трудоустройства. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы. Они переживают, что мигранты на стройке зачастую живут в обычных «вагончиках».
Застройщики же будут обязаны возвести для мигрантов общежития или целые дома. Благодаря этому у мигрантов также появится место для временной регистрации, и государству будет проще их контролировать.
«Поэтому происходят беспорядки, виновников которых порой установить просто невозможно», — говорит один из разработчиков документа Сергей Колунов.
Если застройщик откажется возводить жилье для мигрантов, ему грозит штраф до полумиллиона рублей.
Ранее сообщалось, что на выдворение мигрантов судебные приставы в Ростовской области выделили 3,4 миллиона рублей.