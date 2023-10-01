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Posted Сегодня, 12:05

Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

В Ростовской области застройщиков, у которых работают мигранты, хотят обязать строить для них жилье

Застройщиков могут обязать строить жилье для мигрантов в Ростовской области

1 октября 2023, 12:05
Фото: Midjourney
В Ростовской области застройщиков, у которых работают мигранты, хотят обязать строить для них жилье
В Ростовской области и других регионах страны застройщиков, у которых работают мигранты, хотят обязать строить для них жилье, пишут «Известия».

Застройщиков, у которых работают мигранты, хотят обязать строить для них жилье на время трудоустройства. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы. Они переживают, что мигранты на стройке зачастую живут в обычных «вагончиках».

Застройщики же будут обязаны возвести для мигрантов общежития или целые дома. Благодаря этому у мигрантов также появится место для временной регистрации, и государству будет проще их контролировать.

«Поэтому происходят беспорядки, виновников которых порой установить просто невозможно», — говорит один из разработчиков документа Сергей Колунов.

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Если застройщик откажется возводить жилье для мигрантов, ему грозит штраф до полумиллиона рублей.

Ранее сообщалось, что на выдворение мигрантов судебные приставы в Ростовской области выделили 3,4 миллиона рублей.

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