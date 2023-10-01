Женщина разбилась насмерть, упав с балкона в Ростове 1 октября

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Трагическое происшествие случилось сегодня утром на улице Добровольского, 2/1 в Ростове. Там местная жительница упала с балкона и разбилась насмерть. На кадрах с места событий видно раскиданную во время падения обувь и пострадавшие от ударов металлические каркасы козырька здания.
«Самое интересное, что там детская площадка рядом, и дети все это видели, и их даже никто не разгонял. Зрелище, конечно, такое себе», — пишут очевидцы.
В полиции инцидент пока никак не комментировали.
Информация уточняется.
Несколько дней назад ростовчанин вместе с кошкой выпал из окна и погиб.