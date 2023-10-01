Женщина разбилась насмерть, упав с балкона в Ростове 1 октября

Трагическое происшествие случилось сегодня утром на улице Добровольского, 2/1 в Ростове. Там местная жительница упала с балкона и разбилась насмерть. На кадрах с места событий видно раскиданную во время падения обувь и пострадавшие от ударов металлические каркасы козырька здания.