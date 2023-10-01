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Posted Сегодня, 11:05

Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

Жительница Ростова погибла, спрыгнув сегодня утром с балкона

Женщина разбилась насмерть, упав с балкона в Ростове 1 октября

1 октября 2023, 11:05
Фото: Telegram-канал "Ростов Главный"
Жительница Ростова погибла, спрыгнув сегодня утром с балкона
Жительница Ростова погибла, упала сегодня утром с балкона, сообщили в социальных сетях очевидцы.

Трагическое происшествие случилось сегодня утром на улице Добровольского, 2/1 в Ростове. Там местная жительница упала с балкона и разбилась насмерть. На кадрах с места событий видно раскиданную во время падения обувь и пострадавшие от ударов металлические каркасы козырька здания.

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«Самое интересное, что там детская площадка рядом, и дети все это видели, и их даже никто не разгонял. Зрелище, конечно, такое себе», — пишут очевидцы.

В полиции инцидент пока никак не комментировали.

Информация уточняется.

Несколько дней назад ростовчанин вместе с кошкой выпал из окна и погиб.

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