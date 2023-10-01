Жителей Ростова предупредили о взрывах в районе Каратаево

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
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Updated Сегодня, 06:51
Фильм называется «Момент истины». Режиссерами выступают Никита Высоцкий и Илья Лебедев, которые несколько лет назад работали над съемками сериала «Союз Спасения. Время гнева».
Картина посвящена одному из событий лета 1944 года. Тогда в лесах Западной Белоруссии подрывную деятельность вели диверсионные группы врага. Для того, чтобы помешать вражеским войскам ударить в спину наступательной армии, задействовали контрразведчиков СМЕРШа.
Для отдельных сцен понадобится пиротехника. Она будет применяться во время съемок с 12 по 16 октября на берегу реки Мертвый Донец в поселке Каратаево. Затем еще ряд сцен отснимут в Мержаново.
Ранее стало известно, что уроженец Ростова Сергей Жигунов стал единственным режиссером, который продолжил съемки фильма в Крыме несмотря на обстрелы.