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Ростовчан предупредили о взрывах в октябре

Жителей Ростова предупредили о взрывах в районе Каратаево

1 октября 2023, 06:49
Фото: 1MI
Ростовчан предупредили о взрывах в октябре
В Ростове будут использовать пиротехнику на съемках фильма о Великой Отечественной войне, пишет «Дон-24».

Фильм называется «Момент истины». Режиссерами выступают Никита Высоцкий и Илья Лебедев, которые несколько лет назад работали над съемками сериала «Союз Спасения. Время гнева».

Картина посвящена одному из событий лета 1944 года. Тогда в лесах Западной Белоруссии подрывную деятельность вели диверсионные группы врага. Для того, чтобы помешать вражеским войскам ударить в спину наступательной армии, задействовали контрразведчиков СМЕРШа.

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Для отдельных сцен понадобится пиротехника. Она будет применяться во время съемок с 12 по 16 октября на берегу реки Мертвый Донец в поселке Каратаево. Затем еще ряд сцен отснимут в Мержаново.

Ранее стало известно, что уроженец Ростова Сергей Жигунов стал единственным режиссером, который продолжил съемки фильма в Крыме несмотря на обстрелы.

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