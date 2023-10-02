«Аэрофлот» будет компенсировать пассажирам задержку авиарейсов

Компенсационные мили имеют неквалификационный характер, но в дальнейшем их можно будет обменять на квалификационные. В настоящее время рассчитывать на компенсацию могут пассажиры, зарегистрированные в программе лояльности «Аэрофлот Бонус». В автоматическом режиме компенсацию можно получить при условии, что номер участника уже указан в бронировании. Новым участникам после регистрации нужно отправить онлайн-запрос по теме «Задержка рейса». Запросы будут приниматься по каждому факту, но не позднее чем через месяц с момента задержки авиарейса.