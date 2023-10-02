«Аэрофлот» будет компенсировать пассажирам задержку авиарейсов

Posted Сегодня, 17:16
Published Сегодня, 17:16
Modified Сегодня, 17:16
Updated Сегодня, 17:16
Начиная со 2 октября получить компенсацию можно в рамках программы лояльности «Аэрофлот Бонус» в дополнение к уже имеющимся мерам компенсационного характера, установленным федеральным законодательством.
Как говорится в сообщении, пассажиры будут получать компенсационные мили при задержке рейсов по вине самой авиакомпании. В частности, за два — четыре часа задержки клиенту компании положено две тысячи компенсационных миль, если длительность задержки от четырех до восьми часов — три тысячи миль, более восьми часов — четыре тысячи компенсационных миль. Об этом пишет gorod55.ru.
Руководство компании полагает, что данная мера повысит уровень сервиса и лояльности пассажиров. Об этом заявил гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский. По его мнению, нововведение не только позволит авиакомпании увеличить компенсацию авиапутешественникам за неудобства, но и станет стимулом для самого авиаперевозчика, мотивируя его поддерживать неизменно высокий уровень пунктуальности. Он также отметил, что «Аэрофлот» занимает сегодня лидирующие позиции не только в национальных, но и в мировых рейтингах самых пунктуальных авиакомпаний.
Компенсационные мили имеют неквалификационный характер, но в дальнейшем их можно будет обменять на квалификационные. В настоящее время рассчитывать на компенсацию могут пассажиры, зарегистрированные в программе лояльности «Аэрофлот Бонус». В автоматическом режиме компенсацию можно получить при условии, что номер участника уже указан в бронировании. Новым участникам после регистрации нужно отправить онлайн-запрос по теме «Задержка рейса». Запросы будут приниматься по каждому факту, но не позднее чем через месяц с момента задержки авиарейса.
«Аэрофлот», являясь крупнейшей отечественной авиакомпанией, за прошлый год перевез свыше 20 млн пассажиров, а с учетом авиакомпаний группы («Победа» и «Россия») — в два раза больше.