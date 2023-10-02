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Published Сегодня, 17:16

Modified Сегодня, 17:16

Updated Сегодня, 17:16

«Аэрофлот» будет компенсировать пассажирам задержку авиарейсов

«Аэрофлот» будет компенсировать пассажирам задержку авиарейсов

2 октября 2023, 17:16
Фото: ПАО «Аэрофлот»
«Аэрофлот» планирует компенсировать пассажирам задержку авиарейсов. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Начиная со 2 октября получить компенсацию можно в рамках программы лояльности «Аэрофлот Бонус» в дополнение к уже имеющимся мерам компенсационного характера, установленным федеральным законодательством.

Как говорится в сообщении, пассажиры будут получать компенсационные мили при задержке рейсов по вине самой авиакомпании. В частности, за два — четыре часа задержки клиенту компании положено две тысячи компенсационных миль, если длительность задержки от четырех до восьми часов — три тысячи миль, более восьми часов — четыре тысячи компенсационных миль. Об этом пишет gorod55.ru.

Руководство компании полагает, что данная мера повысит уровень сервиса и лояльности пассажиров. Об этом заявил гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский. По его мнению, нововведение не только позволит авиакомпании увеличить компенсацию авиапутешественникам за неудобства, но и станет стимулом для самого авиаперевозчика, мотивируя его поддерживать неизменно высокий уровень пунктуальности. Он также отметил, что «Аэрофлот» занимает сегодня лидирующие позиции не только в национальных, но и в мировых рейтингах самых пунктуальных авиакомпаний.

Компенсационные мили имеют неквалификационный характер, но в дальнейшем их можно будет обменять на квалификационные. В настоящее время рассчитывать на компенсацию могут пассажиры, зарегистрированные в программе лояльности «Аэрофлот Бонус». В автоматическом режиме компенсацию можно получить при условии, что номер участника уже указан в бронировании. Новым участникам после регистрации нужно отправить онлайн-запрос по теме «Задержка рейса». Запросы будут приниматься по каждому факту, но не позднее чем через месяц с момента задержки авиарейса.

«Аэрофлот», являясь крупнейшей отечественной авиакомпанией, за прошлый год перевез свыше 20 млн пассажиров, а с учетом авиакомпаний группы («Победа» и «Россия») — в два раза больше.

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