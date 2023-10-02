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Активист обнаружил свалку строительного мусора в центре Ростова возле реки Дон

Активист обнаружил свалку строительного мусора в центре Ростова возле реки Дон

2 октября 2023, 08:12
Фото: Сергей Кабаненко / rostovgazeta.ru
Активист обнаружил свалку строительного мусора в центре Ростова возле реки Дон
Свалка строительного мусора в зеленой зоне возле Береговой, 73 в Ростове, появилась пару месяцев назад и ее никто не убирает. Строительные отходы сюда продолжают привозить ночами. Об этом сообщил RostovGazeta местный житель Сергей Кабаненко.

На том самом месте, где в конце июня 2023 года в Дон стекала красная жижа, сегодня, по словам местного жителя, разрастается свалка из строительных отходов.

«Строительный мусор сюда довозят регулярно, по ночам. И никому нет до этого никакого дела», — отмечает Сергей Кабаненко.

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По его словам, представители правоохранительных служб нередко подъезжали к берегу и наверняка видели свалку с мусором.По его словам, представители правоохранительных служб нередко подъезжали к берегу и наверняка видели свалку с мусором.
По его словам, представители правоохранительных служб нередко подъезжали к берегу и наверняка видели свалку с мусором.
Фото: Сергей Кабаненко / rostovgazeta.ru

Активист добавляет, что улицу Береговую патрулирует полиция. По его словам, представители правоохранительных служб нередко подъезжали к берегу и наверняка видели свалку с мусором. Но никакой реакции не наблюдается.

«Устраивать такую мусорку в центре города, прямо у воды — это дичь какая-то. У нас же не 90-е», — возмущается собеседник.

Ранее RostovGazeta сообщала, что общественники обнаружили в Ростове охраняемые несанкционированные свалки.

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