Активист обнаружил свалку строительного мусора в центре Ростова возле реки Дон

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
На том самом месте, где в конце июня 2023 года в Дон стекала красная жижа, сегодня, по словам местного жителя, разрастается свалка из строительных отходов.
«Строительный мусор сюда довозят регулярно, по ночам. И никому нет до этого никакого дела», — отмечает Сергей Кабаненко.
Активист добавляет, что улицу Береговую патрулирует полиция. По его словам, представители правоохранительных служб нередко подъезжали к берегу и наверняка видели свалку с мусором. Но никакой реакции не наблюдается.
«Устраивать такую мусорку в центре города, прямо у воды — это дичь какая-то. У нас же не 90-е», — возмущается собеседник.
Ранее RostovGazeta сообщала, что общественники обнаружили в Ростове охраняемые несанкционированные свалки.