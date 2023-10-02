Активисты потребовали отменить концерт с песнями Rammstein в Ростове

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
В понедельник, 2 октября, Telegram-канал «Абзац» объявил, что общественники «Сибирской правозащитной группы „Радетель“» потребовали отменить концерт оркестра CAGMO. Симфонический оркестр планировал выступить с композициями группы Rammstein в Ростове-на-Дону 5 октября.
В качестве аргументов против проведения концерта общественники указали политическую позицию музыкантов группы, в частности поддержку ВСУ и критику российского правительства. Вместе с этим общественников возмутило содержание текстов песен группы, которое, по их мнению, противоречит традиционным ценностям и пропагандирует безнравственность.
«На основании изложенного просим принять меры для отмены указанного концерта и привлечения к ответственности его организаторов», — сказано в обращении. Ранее активистам уже удалось добиться отмены этого концерта в Новосибирске.
Напомним, недавно концерт ростовчанина Басты в Дагестане обернулся скандалом.