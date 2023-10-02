Активисты потребовали отменить концерт с песнями Rammstein в Ростове

В качестве аргументов против проведения концерта общественники указали политическую позицию музыкантов группы, в частности поддержку ВСУ и критику российского правительства. Вместе с этим общественников возмутило содержание текстов песен группы, которое, по их мнению, противоречит традиционным ценностям и пропагандирует безнравственность.