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Активисты потребовали отменить концерт с песнями Rammstein в Ростове

Активисты потребовали отменить концерт с песнями Rammstein в Ростове

2 октября 2023, 13:32
Фото: Sven Mandel / CC-BY-SA-4.0/wikimedia.org
Активисты потребовали отменить концерт с песнями Rammstein в Ростове
Сибирские активисты потребовали отменить концерт симфонического оркестра CAGMO, планирующего выступить с композициями Rammstein в Ростове, об этом сообщил «Абзац».

В понедельник, 2 октября, Telegram-канал «Абзац» объявил, что общественники «Сибирской правозащитной группы „Радетель“» потребовали отменить концерт оркестра CAGMO. Симфонический оркестр планировал выступить с композициями группы Rammstein в Ростове-на-Дону 5 октября.

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В качестве аргументов против проведения концерта общественники указали политическую позицию музыкантов группы, в частности поддержку ВСУ и критику российского правительства. Вместе с этим общественников возмутило содержание текстов песен группы, которое, по их мнению, противоречит традиционным ценностям и пропагандирует безнравственность.

«На основании изложенного просим принять меры для отмены указанного концерта и привлечения к ответственности его организаторов», — сказано в обращении. Ранее активистам уже удалось добиться отмены этого концерта в Новосибирске.

Напомним, недавно концерт ростовчанина Басты в Дагестане обернулся скандалом.

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