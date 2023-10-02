Арестованный экс-глава управления торговли Ростова Тихонов оказался должником

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
Напомним, что Тихонов с 16 сентября находится под арестом, эта мера пресечения будет действовать до 24 октября. Его подозревают в превышении полномочий.
Согласно информации Банка данных исполнительных производств, в отношении Тихонова возбудили исполнительное производство. Причиной стал штраф по делу об административном правонарушении.
Размер штрафа и подробности нарушения не раскрываются, но исполнительное производство завели еще 25 августа. И пока Тихонов числится должником.
С подробностям уголовного дела в отношении Тихонова можно ознакомиться по ссылке.