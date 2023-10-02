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Published Сегодня, 09:06

Modified Сегодня, 09:08

Updated Сегодня, 09:08

Арестованный экс-глава управления торговли Ростова Тихонов оказался должником

Арестованный экс-глава управления торговли Ростова Тихонов оказался должником

2 октября 2023, 09:06
Фото: Rostov-gorod.ru
Арестованный экс-глава управления торговли Ростова Тихонов оказался должником
Бывший глава управления торговли Ростова-на-Дону Константин Тихонов получил штраф за совершенное нарушение, следует из данных УФССП.

Напомним, что Тихонов с 16 сентября находится под арестом, эта мера пресечения будет действовать до 24 октября. Его подозревают в превышении полномочий.

Согласно информации Банка данных исполнительных производств, в отношении Тихонова возбудили исполнительное производство. Причиной стал штраф по делу об административном правонарушении.

Стало известно, по какой статье арестован экс-глава Ленинского района Ростова Тихонов
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Размер штрафа и подробности нарушения не раскрываются, но исполнительное производство завели еще 25 августа. И пока Тихонов числится должником.

С подробностям уголовного дела в отношении Тихонова можно ознакомиться по ссылке.

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