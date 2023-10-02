Банк ЗЕНИТ занял 4 место в рейтинге выгодных кредитных карт

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Эксперты делали свой выбор, основываясь на требования к заемщикам и условиях продукта. В рейтинге учитывались различные параметры, включая кредитные ставки и лимит, соразмерность стоимости обслуживания карты, продолжительность льготного периода, наличие и размер кешбэка,
По кредитной Банка ЗЕНИТ действуют два льготных периода до 120 дней без процентов на покупки, а также на снятие наличных и переводы. Дата начала беспроцентного периода считается 1-е число календарного месяца, в котором была совершена первая расходная операция. Также предусмотрен кешбэк в размере до 7% за оплату в супермаркетах, ресторанах, кафе, такси и общественном транспорте. Доступны переводы, оплаты товаров и услуг по QR-коду через СБП.
Клиенты могут принять участие в «Марафоне вау-кешбэка» и получить 5 тыс. бонусных рублей, которыми можно полностью компенсировать покупки и возвращать рубли на счет. Для этого необходимо оформить кредитную «Карту Привилегий» и совершить по ней операции в течение первых четырех месяцев. При этом 1 бонусный рубль равняется 1 рублю.
Подробная информация размещена на сайте Банка ЗЕНИТ. Оформить карту можно как в офисах банка, в мобильном приложении «ЗЕНИТ Онлайн» или интернет-банке за один день.