Без воды в Ростове на сутки останутся десятки домов, интернат и поликлиника

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
На сутки отключат холодную воду на нескольких улицах Ростова. Ограничение продлится с 08.30 мск 3 октября по 08.00 мск 4 октября.
Запастись водой придется жителям домов в границах улицы 25-я линия, площади Толстого, улиц Черевичкина, 30-я линия, 29-я линия и Сарьяна. Также воды не будет в гимназии №14, детской городской больнице №1 и музыкальной школе-интернате на площади Толстого.
Причиной неудобств в водоканале назвали переподключение водопроводной линии на улице 27-линия.
Ранее ростовчане заявили, что неделю живут с коричневой водой из-под кранов.