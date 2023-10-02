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Published Сегодня, 07:03

Modified Сегодня, 07:05

Updated Сегодня, 07:05

Без воды в Ростове на сутки останутся десятки домов, школа-интернат и поликлиника

Без воды в Ростове на сутки останутся десятки домов, интернат и поликлиника

2 октября 2023, 07:03
Фото: pxhere.com
Без воды в Ростове на сутки останутся десятки домов, школа-интернат и поликлиника
В Ростове 3 октября на сутки ограничат водоснабжение на нескольких улицах, сообщил водоканал города.

На сутки отключат холодную воду на нескольких улицах Ростова. Ограничение продлится с 08.30 мск 3 октября по 08.00 мск 4 октября.

Запастись водой придется жителям домов в границах улицы 25-я линия, площади Толстого, улиц Черевичкина, 30-я линия, 29-я линия и Сарьяна. Также воды не будет в гимназии №14, детской городской больнице №1 и музыкальной школе-интернате на площади Толстого.

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Причиной неудобств в водоканале назвали переподключение водопроводной линии на улице 27-линия.

Ранее ростовчане заявили, что неделю живут с коричневой водой из-под кранов.

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