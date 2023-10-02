Без воды в Ростове на сутки останутся десятки домов, интернат и поликлиника

Запастись водой придется жителям домов в границах улицы 25-я линия, площади Толстого, улиц Черевичкина, 30-я линия, 29-я линия и Сарьяна. Также воды не будет в гимназии №14, детской городской больнице №1 и музыкальной школе-интернате на площади Толстого.