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Posted Сегодня, 12:59

Published Сегодня, 12:59

Modified Сегодня, 13:00

Updated Сегодня, 13:00

Двух человек задержали в Красноярском крае за убийство тридцатилетней давности

2 октября 2023, 12:59
В 1994 году в Минусинске исчез директор фермерского хозяйства. Все эти годы его пропажа оставалась загадкой. Только спустя много лет стало известно, что он был убит. Полиция задержала двух подозреваемых, которые связаны с этим преступлением.

В мае 1994 года сестра пропавшего обратилась в полицию и сообщила о брате. Но тогда дело так и не раскрыли. Через год правоохранители выяснили, что директор был жертвой убийства. К этому преступлению причастны двое местных жителей. Сейчас они находятся под стражей после того, как их арестовали в Минусинске, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Согласно заявлению регионального Следственного комитета, подозреваемые были задержаны в Минусинске благодаря оперативно-разыскным мероприятиям. Оба подозреваемых работали водителями у фермера. Они сговорились и во время одной из поездок в Красноярск убили своего работодателя. Их целью было присвоение товаров, которые они везли с собой. Фермера застрелили, а его тело закопали в лесополосе у дороги.

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