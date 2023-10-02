Двух человек задержали в Красноярском крае за убийство тридцатилетней давности

В мае 1994 года сестра пропавшего обратилась в полицию и сообщила о брате. Но тогда дело так и не раскрыли. Через год правоохранители выяснили, что директор был жертвой убийства. К этому преступлению причастны двое местных жителей. Сейчас они находятся под стражей после того, как их арестовали в Минусинске, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».