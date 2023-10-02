Двух человек задержали в Красноярском крае за убийство тридцатилетней давности

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
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Updated Сегодня, 13:00
В мае 1994 года сестра пропавшего обратилась в полицию и сообщила о брате. Но тогда дело так и не раскрыли. Через год правоохранители выяснили, что директор был жертвой убийства. К этому преступлению причастны двое местных жителей. Сейчас они находятся под стражей после того, как их арестовали в Минусинске, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Согласно заявлению регионального Следственного комитета, подозреваемые были задержаны в Минусинске благодаря оперативно-разыскным мероприятиям. Оба подозреваемых работали водителями у фермера. Они сговорились и во время одной из поездок в Красноярск убили своего работодателя. Их целью было присвоение товаров, которые они везли с собой. Фермера застрелили, а его тело закопали в лесополосе у дороги.