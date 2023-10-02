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Posted Сегодня, 13:07

Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

Экс-военнослужащую из Ростовской области осудили за поездку в Абхазию

Экс-военнослужащую из Ростовской области осудили за поездку в Абхазию

2 октября 2023, 13:07
Фото: Hons084/cc by sa 4.0/wikimedia.org
Экс-военнослужащую из Ростовской области осудили за поездку в Абхазию
Бывшей военнослужащей из Ростовской области огласили приговор из-за поездки в Абхазию, сообщает РИА «Новости».

По информации издания, женщина работала в воинской части и у нее был доступ к гостайне. В 2019 году она уволилась, однако ей запретили покидать Россию до 2024 года.

Ограничения наложило руководство войсковой части из-за того, что она знает государственные тайны. Но в 2022 году она съездила в Абхазию.

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Когда это стало известно, то возбудили уголовное дело. Теперь суд оштрафовал обвиняемую на 250 тысяч рублей.

Ранее три года получил военный из Ростова, решивший, что его контракт закончился. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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