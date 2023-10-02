Экспорт зерна из Ростовской области оказался под угрозой из-за Минсельхозпрода

«Минсельхозпрод полагает, что без русского зерна зарубежные покупатели не проживут, купят по нашей цене, надо только подождать. Вопрос только в том, сколько ждать. Недавно Алжир закупил объём, необходимый до конца года, Египет проведёт еще пару тендеров и прекратит закупки до января. Значит, ждать до января? Но в ноябре стартует уборка в Аргентине, затем — в Австралии, а рынок у всех — один и тот же», — заключил один из собеседников издания.