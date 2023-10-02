Экспорт зерна из Ростовской области оказался под угрозой из-за Минсельхозпрода

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
«Город N» пишет, что в Ростовской области из-за неофициальных рекомендаций Минсельхозпрода РФ возникли проблемы с экспортом зерна. Дело в том, что федеральные власти дали указание экспортерам продавать зерно не ниже 270 долларов за тонну. Сейчас же на рынке тонна зерна стоит 245 долларов. Власти страны, являющейся крупнейшим поставщиком зерна, хотят таким образом установить на рынке новую выгодную им минимальную цену.
Теперь аграрии из Ростовской области не могут получить экспортные документы, если не установят цену на тонну зерна в 270 долларов. Из-за ограничений трейдеры перестали покупать зерно у крестьян, так как сомневаются, что его получится продать по завышенной цене.
И у этого есть свои основания. Страны, не желающие покупать зерно по завышенной цене у России, начинают сотрудничать с другими трейдерами, например, из Румынии. При этом внутри страны может произойти коллапс, так как нераспроданное зерно будет «давить» на рынок.
«Минсельхозпрод полагает, что без русского зерна зарубежные покупатели не проживут, купят по нашей цене, надо только подождать. Вопрос только в том, сколько ждать. Недавно Алжир закупил объём, необходимый до конца года, Египет проведёт еще пару тендеров и прекратит закупки до января. Значит, ждать до января? Но в ноябре стартует уборка в Аргентине, затем — в Австралии, а рынок у всех — один и тот же», — заключил один из собеседников издания.
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