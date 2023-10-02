Госэкспертиза одобрила строительство детсада на левом берегу Дона в Ростове

Posted Сегодня, 16:55
Published Сегодня, 16:55
Modified Сегодня, 16:57
Updated Сегодня, 16:57
В понедельник, 2 октября, глава администрации Ростова в своем Telegram-канале объявил, что Госэкспертиза опубликовала положительное заключение по проекту строительства детского сада на улице Левобережной.
Новая организация дошкольного образования будет рассчитана на 200 воспитанников, для детей построят трехэтажное здание с бассейном, залом для занятий музыкой и спортивным залом. Кроме того, в проекте предусмотрели строительство двух общих физкультурных зон и десяти детских игровых площадок.
По словам Алексея Логвиненко, помещения и планировка территорий спроектированы таким образом, чтобы обеспечить доступ и комфортное пребывание представителям маломобильных групп населения.
Средства на реализацию проекта собираются выделить в бюджете на 2024–2026 годы, построить объект обещают за 14 месяцев.
Ранее стало известно, где в Ростове появится новый квартал с многоэтажными жилыми домами.