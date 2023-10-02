Госэкспертиза одобрила строительство детсада на левом берегу Дона в Ростове

Новая организация дошкольного образования будет рассчитана на 200 воспитанников, для детей построят трехэтажное здание с бассейном, залом для занятий музыкой и спортивным залом. Кроме того, в проекте предусмотрели строительство двух общих физкультурных зон и десяти детских игровых площадок.