rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:55

Published Сегодня, 16:55

Modified Сегодня, 16:57

Updated Сегодня, 16:57

Госэкспертиза одобрила строительство детсада на левом берегу Дона в Ростове

Госэкспертиза одобрила строительство детсада на левом берегу Дона в Ростове

2 октября 2023, 16:55
Фото: Telegram-канал Алексея Логвиненко
Госэкспертиза одобрила строительство детсада на левом берегу Дона в Ростове
В Ростове в левобережной зоне построят трехэтажный детский сад на 200 воспитанников, об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

В понедельник, 2 октября, глава администрации Ростова в своем Telegram-канале объявил, что Госэкспертиза опубликовала положительное заключение по проекту строительства детского сада на улице Левобережной.

Новая организация дошкольного образования будет рассчитана на 200 воспитанников, для детей построят трехэтажное здание с бассейном, залом для занятий музыкой и спортивным залом. Кроме того, в проекте предусмотрели строительство двух общих физкультурных зон и десяти детских игровых площадок.

Детский сад мечты: бассейн, английский и «веселые монстрики»
Узнать подробнее

По словам Алексея Логвиненко, помещения и планировка территорий спроектированы таким образом, чтобы обеспечить доступ и комфортное пребывание представителям маломобильных групп населения.

Средства на реализацию проекта собираются выделить в бюджете на 2024–2026 годы, построить объект обещают за 14 месяцев.

Ранее стало известно, где в Ростове появится новый квартал с многоэтажными жилыми домами.

Читайте также:
Первый детский сад начали строить в «Новом Ростове»Жительница Ростова-на-Дону перелезла через забор с детской коляскойВ одной из школ Таганрога зафиксировали массовое отравление младшеклассников
#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Дети#Образование#Надежда Пустяк#Строительство#Последние новости Ростова на сегодня#Детские сады#Госэкспертиза
Подпишитесь
«Карают или лечат»: как ростовчанку Светлану Говорову силой удерживают в психбольнице
Сегодня, 16:08
В Ростовской области жители не могут взять ипотеку и выбрать имена будущим детям
Сегодня, 17:22
Нейросеть заставили придумывать имена для новорожденных в Ростовской области
Сегодня, 09:17
Стало известно имя ростовчанки, претендующей на звание «Мисс Россия-2023»
Сегодня, 09:36
Активист обнаружил свалку строительного мусора в центре Ростова возле реки Дон
Сегодня, 08:12
Только каждая пятая семья в Ростовской области может позволить себе ипотеку
Сегодня, 08:41