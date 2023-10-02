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Published Сегодня, 08:29

Modified Сегодня, 08:31

Updated Сегодня, 08:31

Каратисты с Суворовского стали победителями открытого чемпионата и первенства Ростова

Каратисты с Суворовского стали победителями открытого чемпионата и первенства Ростова

2 октября 2023, 08:29
Фото: предоставил Олег Захаров / Спортклуб «Суворов»
Соревнования состоялись в минувшие выходные и стали началом нового соревновательного сезона.

Всего за победу сражались 720 спортсменов из четырех общероссийских организаций — членов Ассоциации Киокусинкай России. Участники съехались из восьми регионов Юга России и новых территорий. Ребята выясняли кто лучший в дисциплинах ката, ката-группа и кумитэ.

Видео: предоставил Олег Захаров / Спортклуб «Суворов»

Спортсмен клуба «Суворов» Семён Захаров занял первое место в дисциплине ката среди мальчиков 10-11 лет. Его одноклубница Энкира Пампилова Энкира заняла третье место в дисциплине ката-группа.

Фото: предоставил Олег Захаров / Спортклуб «Суворов»

27-29 октября ребята будут защищать честь Ростовской области на всероссийских соревнованиях «Медный всадник» в Санкт-Петербурге.

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