Каратисты с Суворовского стали победителями открытого чемпионата и первенства Ростова

Всего за победу сражались 720 спортсменов из четырех общероссийских организаций — членов Ассоциации Киокусинкай России. Участники съехались из восьми регионов Юга России и новых территорий. Ребята выясняли кто лучший в дисциплинах ката, ката-группа и кумитэ.