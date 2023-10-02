Каратисты с Суворовского стали победителями открытого чемпионата и первенства Ростова

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Всего за победу сражались 720 спортсменов из четырех общероссийских организаций — членов Ассоциации Киокусинкай России. Участники съехались из восьми регионов Юга России и новых территорий. Ребята выясняли кто лучший в дисциплинах ката, ката-группа и кумитэ.
Спортсмен клуба «Суворов» Семён Захаров занял первое место в дисциплине ката среди мальчиков 10-11 лет. Его одноклубница Энкира Пампилова Энкира заняла третье место в дисциплине ката-группа.
27-29 октября ребята будут защищать честь Ростовской области на всероссийских соревнованиях «Медный всадник» в Санкт-Петербурге.