«Карают или лечат»: как ростовчанку силой удерживают в психбольнице под Ростовом

Posted Сегодня, 16:08
Published Сегодня, 16:08
Modified Сегодня, 16:23
Updated Сегодня, 16:23
Как получилось, что женщина принудительно оказалась в психушке, зачем ее теперь лечат, и кто за всем этим стоит — выяснял корреспондент RostovGazeta.
Напомним, что события стали разворачиваться в день выборов, 9 сентября в Целинском районе, где живет и работает муж ростовчанки Светланы Говоровой.
Будучи в разводе, между супругами возникла ссора. Светлана — мать двоих несовершеннолетних детей, приняла решение собрать свои вещи и уехать по месту прописки — домой, в Ростов.
«Однако на фоне этого с подачи ее мужа началось разыгрывание ситуации с ее психическим помешательством», — рассказывает правозащитник Павел Сагайда.
Собеседник подчеркивает, что неизвестные лица — предположительно, сотрудники полиции Целинского района, явились за Говоровой. С применением физической силы они отобрали у Светланы паспорт. Однако она успела снять видео с моментом ее задержания на телефон. К слову, позже у нее отобрали и мобильный.
Против воли женщины, ее насильно привезли в ЦРБ Целинского района. Там дежурный врач выписал направление на госпитализацию в психбольницу Егорлыкского района. По словам правозащитника, в психушку женщину практически затаскивали, несмотря на ее возражения.
«Все это было сделано незаконно, против ее воли, без согласия ее и ее родственников и без решения суда. Причем причины помещения ее в психбольницу даже не сообщались», — подчеркивает Сагайда.
По словам спикера, в выходной день ростовчанку словно ожидали в филиале психбольницы Егорлыкского района. Только так можно объяснить оперативно собранную комиссию врачей, которая решила оставить Говорову в медучреждении без ее согласия, без согласия ее родственников и решения суда.
«В понедельник 11 сентября, мы с прокурором посетили Светлану в диспансере. Она аргументированно отвечала на вопросы, хотя было видно, что пребывает в стрессе. Но на ее месте любой человек пришел бы в ужас от происходящего», — комментирует собеседник.
Тогда представители общественной организации прогнозировали, что удерживать здоровую женщину в психбольнице могут до семи суток — пока не будет решения суда.
Но на деле все оказалось иначе. По словам активиста, Егорлыкский районный суд определил содержание Светланы Говоровой в Егорлыкском филиале ГБУ РО «Психиатрическая больница».
«Происходящее вызывает много вопросов. Медицинские документы для оформления Светланы в больницу не были оформлены должным образом. Выносить решение о принудительной ее госпитализации суд не имел права. Тем более, что Егорлыкский филиал после реорганизации перестал существовать как юридическое лицо летом 2023 года. И направлять иск в суд, соответственно, не имел права», — разъясняет общественник.
Правозащитник подчеркивает, что принудительно людей помещают в психлечебницы только в самом экстраординарном случае.
Например, если находящийся на учете в психдиспансере человек с топором будет бегать по улице. Но и в этом случае его родственники должны будут подписать согласие на его лечение. В случае со Светланой Говоровой ничего подобного не происходило. Никакое согласие ее родные не подписывали. Сестра разрешение не давала, а других родственников у ростовчанки нет.
В пятницу ей сделали первую инъекцию. Чем стали лечить здоровую ростовчанку в психушке — правозащитник ответить затруднился.
«В целом, по нашим оценкам, ей уже сделали порядка 11 инъекций», — уточняет Павел Сагайда.
Спикер рассказывает, что в субботу 30 сентября поговорить со Светланой по телефону разрешили ее сестре. Но уже в воскресенье в этом отказали, аргументируя, что не могут идентифицировать сестру по телефону.
«Из разговора с сестрой стало понятно, что состояние Светланы упадническое. По телефону она выговаривала не все слова, плакала. На вопрос сестры о причине слез, Светлана лишь спросила: „Что ты от меня хочешь? Разве ты можешь мне помочь?“, — передает разговор правозащитник.
По его словам, всю ответственность за принудительное пребывание ростовчанки в стационаре, взяли на себя сами врачи.
«Но они не имеют на это право. Ведь Светлана не совершала никаких правонарушений», — констатирует Павел.
Больше всего общественников поражает бездействие органов правопорядка. По словам правозащитника, заявления о принудительной госпитализации ростовчанки в психбольницу поданы везде, а реакции на них не поступает. Причем речь идет уже не только о Целинском и Егорлыкском районах, но и структурах, курирующих их — в Сальском и Зерноградском районах Ростовской области.
В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области корреспонденту RostovGazeta подтвердили, что по поводу принудительного пребывания Светланы Говоровой в психбольнице Егорлыкского района от граждан поступали обращения, чтобы зарегистрировать дело.
По информации собеседника, муж Светланы Говоровой работает менеджером в компании местного бизнесмена, который занимается производством и транспортировкой зерна в Целинском районе.
Но так ли супруг Говоровой прост на самом деле?
По данным информационной системы СПАРК, Александр Говоров был генеральным директором компании ООО «Агро-Люкс» в поселке Целина. Компания была основана в мае 2013 года и занималась оптовой торговлей зерном. В 2017 году компания по прибыли ушла в минус, а в мае 2018 года прекратила свою деятельность при присоединении.
Правопреемником «Агро-Люкс» при ее реорганизации стало ООО «Универсал-Агро». Компания существовала на рынке с 2000 года, но в августе 2020 тоже была ликвидирована.
Примечательно, но среди ее совладельцев оказалось четыре руководителя с фамилиями того самого местного бизнесмена из Целинского района. Поэтому напрашивается предположение, что муж Светланы Александр Говоров вряд ли трудится сегодня заурядным менеджером во благо производства зерна.
Разъяснить, почему он решил поспособствовать в госпитализации бывшей супруги в психушку, Говоров не захотел. В беседе с корреспондентом RostovGazeta он заявил, что по телефону ничего не будет комментировать.
«Хотите — приезжайте, поговорим на месте», — сообщил Александр Говоров.
На уточняющий вопрос корреспондента о том, что поселок Целина — большой, и куда именно нужно приехать, собеседник подчеркнул, что найти в Целине его легко.
«Позвоните — встретимся», — подчеркнул Говоров.
Не удалось корреспонденту RostovGazeta получить разъяснения о ситуации и у главврача ГБУ «ПнД» Ростовской области Сергея Выгонского. Его мобильный оказался отключен.
К слову, представители общественной организации, представляющие интересы Светланы Говоровой, тоже не смогли попасть к Выгонскому на личный прием. Как стало известно корреспонденту RostovGazeta, дело не пошло дальше ожиданий под кабинетом и неких препятствий для этого.
Правозащитники затрудняются объяснить, как подобное могло произойти в Ростовской области. Они лишь делятся мнением, что происходящее со Светланой Говоровой — это неприкрытый беспредел, который происходит якобы на очень высоком уровне региона.
«Я предполагаю, что сейчас все, вероятно, встали на защиту коррупции. По моему мнению, речь уже идет не о Светлане Говоровой, а о защите коррупционной составляющей, которой, похоже, снизу доверху пронизана Ростовская область», — делится выводом Павел Сагайда.
Представители общественной организации снова поехали в станицу Егорлыкскую, где в психбольнице по-прежнему удерживают Светлану Говорову, а с недавних пор вводят какие-то препараты.
«Мы сейчас находимся в Егорлыке, пытаемся общаться с руководством этого стационара. Но никаких адекватных действий с их стороны не предпринимается. Нас, как законных представителей Говоровой, к ней не допускают. Сейчас вроде бы могут допустить к ней сестру. Но в каком состоянии находится Светлана Сергеевна, мы пока не знаем», — констатирует с места события представитель общественной организации Владимир Харсеев.
Ранее RostovGazeta выясняла, почему Ростовской области не удается победить коррупцию.