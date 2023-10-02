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Posted Сегодня, 16:08

Published Сегодня, 16:08

Modified Сегодня, 16:23

Updated Сегодня, 16:23

«Карают или лечат»: как здоровую ростовчанку удерживают в психбольнице под Ростовом

«Карают или лечат»: как ростовчанку силой удерживают в психбольнице под Ростовом

2 октября 2023, 16:08
Фото: rostovgazeta.ru
«Карают или лечат»: как здоровую ростовчанку удерживают в психбольнице под Ростовом

Общественники заявили, как ростовчанку держат в психбольнице Ростовской области

Состояние помещенной в филиал психбольницы Егорлыкского района ростовчанки Светланы Говоровой вызывает опасения у общественников. Принудительное лечение привело к тому, что ростовчанка стала плакать и забывать слова.

Как получилось, что женщина принудительно оказалась в психушке, зачем ее теперь лечат, и кто за всем этим стоит — выяснял корреспондент RostovGazeta.

Странный розыгрыш

Напомним, что события стали разворачиваться в день выборов, 9 сентября в Целинском районе, где живет и работает муж ростовчанки Светланы Говоровой.

Будучи в разводе, между супругами возникла ссора. Светлана — мать двоих несовершеннолетних детей, приняла решение собрать свои вещи и уехать по месту прописки — домой, в Ростов.

«Однако на фоне этого с подачи ее мужа началось разыгрывание ситуации с ее психическим помешательством», — рассказывает правозащитник Павел Сагайда.

Собеседник подчеркивает, что неизвестные лица — предположительно, сотрудники полиции Целинского района, явились за Говоровой. С применением физической силы они отобрали у Светланы паспорт. Однако она успела снять видео с моментом ее задержания на телефон. К слову, позже у нее отобрали и мобильный.

Против воли женщины, ее насильно привезли в ЦРБ Целинского района. Там дежурный врач выписал направление на госпитализацию в психбольницу Егорлыкского района. По словам правозащитника, в психушку женщину практически затаскивали, несмотря на ее возражения.

«Все это было сделано незаконно, против ее воли, без согласия ее и ее родственников и без решения суда. Причем причины помещения ее в психбольницу даже не сообщались», — подчеркивает Сагайда.

Надежды не оправдались

По словам спикера, в выходной день ростовчанку словно ожидали в филиале психбольницы Егорлыкского района. Только так можно объяснить оперативно собранную комиссию врачей, которая решила оставить Говорову в медучреждении без ее согласия, без согласия ее родственников и решения суда.

«В понедельник 11 сентября, мы с прокурором посетили Светлану в диспансере. Она аргументированно отвечала на вопросы, хотя было видно, что пребывает в стрессе. Но на ее месте любой человек пришел бы в ужас от происходящего», — комментирует собеседник.

Тогда представители общественной организации прогнозировали, что удерживать здоровую женщину в психбольнице могут до семи суток — пока не будет решения суда.

Но на деле все оказалось иначе. По словам активиста, Егорлыкский районный суд определил содержание Светланы Говоровой в Егорлыкском филиале ГБУ РО «Психиатрическая больница».

«Происходящее вызывает много вопросов. Медицинские документы для оформления Светланы в больницу не были оформлены должным образом. Выносить решение о принудительной ее госпитализации суд не имел права. Тем более, что Егорлыкский филиал после реорганизации перестал существовать как юридическое лицо летом 2023 года. И направлять иск в суд, соответственно, не имел права», — разъясняет общественник.

«Тем более, что Егорлыкский филиал после реорганизации перестал существовать как юридическое лицо летом 2023 года. И направлять иск в суд, соответственно, не имел права», — разъясняет общественник.«Тем более, что Егорлыкский филиал после реорганизации перестал существовать как юридическое лицо летом 2023 года. И направлять иск в суд, соответственно, не имел права», — разъясняет общественник.
«Тем более, что Егорлыкский филиал после реорганизации перестал существовать как юридическое лицо летом 2023 года. И направлять иск в суд, соответственно, не имел права», — разъясняет общественник.
Фото: Гугл Карты
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Лечение в психбольнице

Правозащитник подчеркивает, что принудительно людей помещают в психлечебницы только в самом экстраординарном случае.

Например, если находящийся на учете в психдиспансере человек с топором будет бегать по улице. Но и в этом случае его родственники должны будут подписать согласие на его лечение. В случае со Светланой Говоровой ничего подобного не происходило. Никакое согласие ее родные не подписывали. Сестра разрешение не давала, а других родственников у ростовчанки нет.

В пятницу ей сделали первую инъекцию. Чем стали лечить здоровую ростовчанку в психушке — правозащитник ответить затруднился.

«В целом, по нашим оценкам, ей уже сделали порядка 11 инъекций», — уточняет Павел Сагайда.

Спикер рассказывает, что в субботу 30 сентября поговорить со Светланой по телефону разрешили ее сестре. Но уже в воскресенье в этом отказали, аргументируя, что не могут идентифицировать сестру по телефону.

«Из разговора с сестрой стало понятно, что состояние Светланы упадническое. По телефону она выговаривала не все слова, плакала. На вопрос сестры о причине слез, Светлана лишь спросила: „Что ты от меня хочешь? Разве ты можешь мне помочь?“, — передает разговор правозащитник.

По его словам, всю ответственность за принудительное пребывание ростовчанки в стационаре, взяли на себя сами врачи.

По его словам, всю ответственность за принудительное пребывание ростовчанки в стационаре, взяли на себя сами врачи.По его словам, всю ответственность за принудительное пребывание ростовчанки в стационаре, взяли на себя сами врачи.
По его словам, всю ответственность за принудительное пребывание ростовчанки в стационаре, взяли на себя сами врачи.
Фото: 1MI

«Но они не имеют на это право. Ведь Светлана не совершала никаких правонарушений», — констатирует Павел.

Больше всего общественников поражает бездействие органов правопорядка. По словам правозащитника, заявления о принудительной госпитализации ростовчанки в психбольницу поданы везде, а реакции на них не поступает. Причем речь идет уже не только о Целинском и Егорлыкском районах, но и структурах, курирующих их — в Сальском и Зерноградском районах Ростовской области.

В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области корреспонденту RostovGazeta подтвердили, что по поводу принудительного пребывания Светланы Говоровой в психбольнице Егорлыкского района от граждан поступали обращения, чтобы зарегистрировать дело.

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Кому выгодно «сумасшествие»

По информации собеседника, муж Светланы Говоровой работает менеджером в компании местного бизнесмена, который занимается производством и транспортировкой зерна в Целинском районе.

Но так ли супруг Говоровой прост на самом деле?

По данным информационной системы СПАРК, Александр Говоров был генеральным директором компании ООО «Агро-Люкс» в поселке Целина. Компания была основана в мае 2013 года и занималась оптовой торговлей зерном. В 2017 году компания по прибыли ушла в минус, а в мае 2018 года прекратила свою деятельность при присоединении.

Правопреемником «Агро-Люкс» при ее реорганизации стало ООО «Универсал-Агро». Компания существовала на рынке с 2000 года, но в августе 2020 тоже была ликвидирована.

Примечательно, но среди ее совладельцев оказалось четыре руководителя с фамилиями того самого местного бизнесмена из Целинского района. Поэтому напрашивается предположение, что муж Светланы Александр Говоров вряд ли трудится сегодня заурядным менеджером во благо производства зерна.

Компания была основана в мае 2013 года и занималась оптовой торговлей зерном. Компания была основана в мае 2013 года и занималась оптовой торговлей зерном.
Компания была основана в мае 2013 года и занималась оптовой торговлей зерном.
Фото: 1MI

Разъяснить, почему он решил поспособствовать в госпитализации бывшей супруги в психушку, Говоров не захотел. В беседе с корреспондентом RostovGazeta он заявил, что по телефону ничего не будет комментировать.

«Хотите — приезжайте, поговорим на месте», — сообщил Александр Говоров.

На уточняющий вопрос корреспондента о том, что поселок Целина — большой, и куда именно нужно приехать, собеседник подчеркнул, что найти в Целине его легко.

«Позвоните — встретимся», — подчеркнул Говоров.

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Цель уже иная

Не удалось корреспонденту RostovGazeta получить разъяснения о ситуации и у главврача ГБУ «ПнД» Ростовской области Сергея Выгонского. Его мобильный оказался отключен.

К слову, представители общественной организации, представляющие интересы Светланы Говоровой, тоже не смогли попасть к Выгонскому на личный прием. Как стало известно корреспонденту RostovGazeta, дело не пошло дальше ожиданий под кабинетом и неких препятствий для этого.

Правозащитники затрудняются объяснить, как подобное могло произойти в Ростовской области. Они лишь делятся мнением, что происходящее со Светланой Говоровой — это неприкрытый беспредел, который происходит якобы на очень высоком уровне региона.

«Я предполагаю, что сейчас все, вероятно, встали на защиту коррупции. По моему мнению, речь уже идет не о Светлане Говоровой, а о защите коррупционной составляющей, которой, похоже, снизу доверху пронизана Ростовская область», — делится выводом Павел Сагайда.

Правозащитники затрудняются объяснить, как подобное могло произойти в Ростовской области. На видео - представитель общественной организации Владимир Харсеев.
Видео: rostovgazeta.ru

Представители общественной организации снова поехали в станицу Егорлыкскую, где в психбольнице по-прежнему удерживают Светлану Говорову, а с недавних пор вводят какие-то препараты.

«Мы сейчас находимся в Егорлыке, пытаемся общаться с руководством этого стационара. Но никаких адекватных действий с их стороны не предпринимается. Нас, как законных представителей Говоровой, к ней не допускают. Сейчас вроде бы могут допустить к ней сестру. Но в каком состоянии находится Светлана Сергеевна, мы пока не знаем», — констатирует с места события представитель общественной организации Владимир Харсеев.

Ранее RostovGazeta выясняла, почему Ростовской области не удается победить коррупцию.

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