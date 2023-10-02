«Карают или лечат»: как ростовчанку силой удерживают в психбольнице под Ростовом

Например, если находящийся на учете в психдиспансере человек с топором будет бегать по улице. Но и в этом случае его родственники должны будут подписать согласие на его лечение. В случае со Светланой Говоровой ничего подобного не происходило. Никакое согласие ее родные не подписывали. Сестра разрешение не давала, а других родственников у ростовчанки нет.