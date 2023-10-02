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Крыса чуть не забралась на ногу посетительницы кафе в центре Ростова-на-Дону

Крыса чуть не забралась на ногу посетительницы кафе в центре Ростова-на-Дону

2 октября 2023, 05:55
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в одном из кафе в центральной части города заметили крысу, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте» в группе «Главный — Новости Ростова-на-Дону — 161».

По информации горожан, зверька увидели на летней веранде кафе на улице Пушкинской. Он подбежал к отдыхающей и сидел возле ее ноги.

При этом посетительница не заметила происходящего, поэтому все завершилось спокойно. Пользователи в комментариях пошутили, что в это кафе нужно приходить с котом.

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«Просто жесть, если бы она увидела, что у нее под ногами, она бы, наверное, оставили там свою обувь», — заявили ростовчане.

«Когда крысы бегут — повод следовать их примеру. А то. что милая животинка рядом — значит все хорошо», — пишут пользователи.

Фото: Главный - Новости Ростова-на-Дону - 161 - ВК

Другие местные жители в комментариях предположили, что это была не крыса, а мышь.

Ранее ростовчане заявили о бегающих по тротуарам крысах.

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