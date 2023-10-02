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Posted Сегодня, 14:02

Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:04

Updated Сегодня, 14:04

Минздрав опроверг информацию о нехватке вакцин от полиомиелита

2 октября 2023, 14:02
Минздрав России опровергает информацию о дефиците вакцин от полиомиелита для профилактики детей. Сообщалось, что некоторым регионам страны не хватает препаратов из-за прекращения поставок западных компаний.

Однако, согласно официальному заявлению Минздрава, все необходимые объемы вакцин уже законтрактованы и поставки выполняются по графику, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В настоящее время доступна одна инактивированная вакцина «Полиоваксин», разработанная совместно компанией «Нанолек» и Центром имени Чумакова. Контракты на поставку двух иммунобиологических препаратов, включая вакцину для профилактики полиомиелита, уже заключены на 2023 год и составляют 100% от утвержденной потребности. Поставки лекарств в регионы России проведены в полном объеме.

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