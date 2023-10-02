Минздрав опроверг информацию о нехватке вакцин от полиомиелита

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
Однако, согласно официальному заявлению Минздрава, все необходимые объемы вакцин уже законтрактованы и поставки выполняются по графику, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
В настоящее время доступна одна инактивированная вакцина «Полиоваксин», разработанная совместно компанией «Нанолек» и Центром имени Чумакова. Контракты на поставку двух иммунобиологических препаратов, включая вакцину для профилактики полиомиелита, уже заключены на 2023 год и составляют 100% от утвержденной потребности. Поставки лекарств в регионы России проведены в полном объеме.