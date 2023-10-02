На НРФ «Регионы» эксперты дали оценку состояния рекламной индустрии в России

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
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Updated Сегодня, 09:41
В работе форума приняли участие более тысячи человек и свыше ста региональных и федеральных экспертов. НРФ «Регионы» прошел при информационной поддержке медиахолдинга 1MI.
По итогам 2022 года отечественный рынок рекламы просел всего на 2 процента, а за первые шесть месяцев этого года вырос на 27 процентов, достигнув 315 млрд рублей — рекордных значений за всю историю отрасли. Такой статистикой поделился Валентин Смоляков, первый вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), пишет tagilcity.ru.
Также, по статистике АКАР, за первое полугодие этого года региональный рынок рекламы вырос на 25 процентов. Его объем составил 21 млрд рублей. Отмечается, что именно благодаря регионам рекламная отрасль в целом набирает обороты.
Как прокомментировала вице-президент АКАР, директор «АКАР Северо-Запад» Наталья Пилатова, за первые шесть месяцев 2023 года общий объем рынка Санкт-Петербурга по четырем ключевым офлайн-каналам увеличился на 24 процента. Это наружная и транзитная реклама, СМИ и радио. В то же время показатель прироста в области интернет-рекламы составил 15 процентов, а число рекламодателей на телевидении увеличилось на 24 процента.
По статистике АКАР, лидером среди региональных рынков рекламы по итогам первого полугодия стал Екатеринбург — уральский рынок уступил лишь Москве и Санкт-Петербургу. Объем рынка рекламной индустрии в городе составил порядка 1,4 млрд рублей, а темпы его роста более высокие, чем на федеральном рынке.
На форуме обсуждались самые разные моменты, связанные с работой рекламной индустрии. Всего в рамках НРФ «Регионы» прошло более 30 сессий. Они были посвящены развитию рынка рекламы в регионах, искусственному интеллекту, маркировке рекламы, управлению креативной командой и другим вопросам. На форуме был представлен целый ряд продуктов рекламной индустрии, среди которых — рейтинг региональных рекламных агентств Урала, дающий общее понимание об оборотах, специализации и уровне клиентского сервиса ключевых игроков отрасли.
НРФ «Регионы» — 2023 открыл серию мероприятий, которые запланированы в рамках празднования 145-летия российской рекламной отрасли. Остальные события будут проходить 13–17 ноября в столице при поддержке АКАР.