На НРФ «Регионы» эксперты дали оценку состояния рекламной индустрии в России

Как прокомментировала вице-президент АКАР, директор «АКАР Северо-Запад» Наталья Пилатова, за первые шесть месяцев 2023 года общий объем рынка Санкт-Петербурга по четырем ключевым офлайн-каналам увеличился на 24 процента. Это наружная и транзитная реклама, СМИ и радио. В то же время показатель прироста в области интернет-рекламы составил 15 процентов, а число рекламодателей на телевидении увеличилось на 24 процента.