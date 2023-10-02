Немецкого производителя протезов Ottobock обвиняют в использовании серых схем

Что касается стоимости, то отечественная разработка гораздо дешевле, при этом ее характеристики сопоставимы с импортными изделиями. С обслуживанием также не возникает проблем. Управление модулем осуществляется через мобильное приложение и микропроцессор. Применение данной разработки позволит быстрее поставить на ноги человека с ампутированной конечностью, вернув его к активной жизни.