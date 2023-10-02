Немецкого производителя протезов Ottobock обвиняют в использовании серых схем

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
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Updated Сегодня, 09:55
Для городов Украины уже привычным зрелищем стал инвалид в форме ВСУ, который собирает милостыню. Согласно официальным данным, число украинских солдат, которые потеряли конечности, составляет не менее 50 000 человек, пишет 360tv.ru.
Уточним, что статистика учитывает только тех, кто направил официальное обращение на получение протеза в германскую фирму Ottobock. Компания поставляет свою продукцию также и в Россию, хотя официально опровергает это.
Отмечается, что из-за геополитической ситуации руководство компании вынуждено было дважды отложить IPO, что поставило ее существование под угрозу.
Ottobock сохранила свои позиции на российском рынке. Не исключено, что компания использовала для этого серые схемы и фирмы-посредники. Крупный производитель протезов Ossur также убеждал западных партнеров в том, что не производит прямых поставок своей продукции в Россию.
«Мы не поставляем напрямую протезные изделия, управляемые микропроцессором или иным образом, компаниям или другим организациям в России», — ответила на запрос BBC Эдда Гейрсдоттир, вице-президент по корпоративным коммуникациям Ossur.
Стоит отметить, что с позиции законодательства импортеры, активно выступающие против России, стоят наравне с российскими производителями, хотя цены на зарубежную продукцию на рынке РФ гораздо выше по сравнению с отечественными аналогами. При этом доставка может занимать до шести месяцев.
Трудно сказать, что именно заставило отечественный рынок терпеть подобное двуличие. Однако российские партнеры на сегодняшний день сотрудничают с компаниями Ossur и Ottobock, используя серые схемы и услуги фирм-посредников.
Радует только то, что российские предприниматели адаптировались к изменяющейся конъюнктуре и при активной поддержке Минтруда РФ приступили к импортозамещению.
Например, команда реабилитологов и киберинженеров «Российской протезной компании» разработала коленный модуль «Кинез» с микропроцессорным управлением.
Что касается стоимости, то отечественная разработка гораздо дешевле, при этом ее характеристики сопоставимы с импортными изделиями. С обслуживанием также не возникает проблем. Управление модулем осуществляется через мобильное приложение и микропроцессор. Применение данной разработки позволит быстрее поставить на ноги человека с ампутированной конечностью, вернув его к активной жизни.