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Published Сегодня, 16:34

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Updated Сегодня, 16:36

Неявка в военкомат будет стоить жителям Ростовской области до 30 тысяч рублей

Неявка в военкомат будет стоить жителям Ростовской области до 30 тысяч рублей

2 октября 2023, 16:34
Фото: 1MI
Неявка в военкомат будет стоить жителям Ростовской области до 30 тысяч рублей
В Ростовской области неявка в военкомат во время осеннего призыва будет стоить дончанам 30 тысяч рублей, об этом сообщили донские СМИ.

Портал «КП — Ростов-на-Дону» со ссылкой на военного комиссара Ростовской области Игоря Егорова рассказал, что неявка будущих срочников в военкоматы во время осеннего призыва будет стоить дончанам 30 тысяч рублей.

По словам Егорова, ранее размер штрафа был меньше, однако теперь нарушителям придется выплатить до 30 тысяч рублей, если они проигнорируют повестки или не явятся на медицинское обследование во время осеннего призыва на военную службу.

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По словам Егорова, за уклонение от медобследования призывникам придется заплатить штраф в размере до 25 тысяч рублей, умышленную порчу и утрату документов воинского учета оценили в сумму до пяти тысяч рублей.

«До этого штраф был порядка 500 рублей», — цитирует Игоря Егорова издание.

Ранее стало известно, как дончане будут получать повестки для прохождения срочной службы в армии осенью 2023 года.

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