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Published Сегодня, 09:17

Modified Сегодня, 09:19

Updated Сегодня, 09:19

ЗАГС в Ростовской области запустил сервис по подбору необычных имен для детей

Нейросеть заставили придумывать имена для новорожденных в Ростовской области

2 октября 2023, 09:17
Фото: Midjourney
ЗАГС в Ростовской области запустил сервис по подбору необычных имен для детей
В Ростовской области родители могут подобрать имя ребенку на специальном сервисе, об этом сообщил ЗАГС региона.

ЗАГС запустил сервис по подбору имени для детей. Им могут воспользоваться родители, сомневающиеся, какое имя дать будущему малышу.

На специальном сайте можно выбрать пол ребенка, а также какое именно имя — популярное или необычное — хочет дать родитель новорожденному. Подобрать имя можно по первым буквам, длине, географии происхождения и даже в сочетании с отчеством.

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Фото: zags.nalog.gov.ru

Также в ЗАГС рассказали, что самыми популярными женскими именами в Ростовской области в этом году являются София, Мария, Ева, Варвара и Анна. У мальчиков популярны имена Александр, Михаил, Артем, Максим и Дмитрий.

Самыми необычными именами девочек в Ростовской области в этом году, по мнению ЗАГС, стали Нисанур, Асие, Эланур, Ругайя и Сильвия. У мальчиков же топ необычных имен возглавили Теймураз, Ара, Тигран-Аршак, Ёсин и Орхан.

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