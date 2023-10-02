Нейросеть заставили придумывать имена для новорожденных в Ростовской области

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
ЗАГС запустил сервис по подбору имени для детей. Им могут воспользоваться родители, сомневающиеся, какое имя дать будущему малышу.
На специальном сайте можно выбрать пол ребенка, а также какое именно имя — популярное или необычное — хочет дать родитель новорожденному. Подобрать имя можно по первым буквам, длине, географии происхождения и даже в сочетании с отчеством.
Также в ЗАГС рассказали, что самыми популярными женскими именами в Ростовской области в этом году являются София, Мария, Ева, Варвара и Анна. У мальчиков популярны имена Александр, Михаил, Артем, Максим и Дмитрий.
Самыми необычными именами девочек в Ростовской области в этом году, по мнению ЗАГС, стали Нисанур, Асие, Эланур, Ругайя и Сильвия. У мальчиков же топ необычных имен возглавили Теймураз, Ара, Тигран-Аршак, Ёсин и Орхан.
Ранее в Ростовской области резко выросло количество свадеб.