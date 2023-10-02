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Published Сегодня, 13:06

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

Объем выданных автокредитов вырос почти в два раза в Ростовской области

Объем выданных автокредитов вырос почти в два раза в Ростовской области

2 октября 2023, 13:06
Фото: 1MI
Объем выданных автокредитов вырос почти в два раза в Ростовской области
Ростовская область попала в число регионов по динамике роста объемов выданных автокредитов, сообщает НБКИ.

С января по август 2023 года больше всего выдали кредитов на покупку машин в Москве — 69,6 миллиарда рублей. Далее идут Подмосковье, Санкт-Петербург, Кубань и Татарстан.

Что касается динамики роста, то лидером стал Татарстан, где объем выданных кредитов вырос на 99,5%. Далее идут Башкирия и Белгородская область.

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В этот список попала и Ростовская область — 91,5%. С января по август в регионе выдали 24,2 миллиарда рублей кредитов на покупку автомобиля. По этому показатели регион занял седьмое место.

«Существенный рост суммы выданных автокредитов в 2023 году по сравнению с прошлым годом обусловлен эффектом низкой базы в связи с падением выдачи весной 2022 года», — говорится в публикации.

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