Объем выданных автокредитов вырос почти в два раза в Ростовской области

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
С января по август 2023 года больше всего выдали кредитов на покупку машин в Москве — 69,6 миллиарда рублей. Далее идут Подмосковье, Санкт-Петербург, Кубань и Татарстан.
Что касается динамики роста, то лидером стал Татарстан, где объем выданных кредитов вырос на 99,5%. Далее идут Башкирия и Белгородская область.
В этот список попала и Ростовская область — 91,5%. С января по август в регионе выдали 24,2 миллиарда рублей кредитов на покупку автомобиля. По этому показатели регион занял седьмое место.
«Существенный рост суммы выданных автокредитов в 2023 году по сравнению с прошлым годом обусловлен эффектом низкой базы в связи с падением выдачи весной 2022 года», — говорится в публикации.
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