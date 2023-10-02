Памятник самолету Л-39 «Альбатрос» появится в Ростовской области

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
На улице Еремина в Зернограде появится памятник учебно-боевому самолету Л-39 «Альбатрос». На нем в советские годы обучались пилоты стран Варшавского договора. Торжественная церемония открытия запланирована на 7 октября.
Памятник решили открыть к 54-летию образования 106-го учебного авиационного полка Ейского высшего военного авиационного ордена Ленина училища летчиков. В учебном заведении летчиков готовили к службе именно на знаменитых Л-39.
В рамках мероприятия организуют построение личного состава, затем пройдет концерт.
Ранее сообщалось, что единственный сохранившийся дореволюционный памятник отремонтируют в Ростове.