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Памятник самолету Л-39 «Альбатрос» появится в Ростовской области

Памятник самолету Л-39 «Альбатрос» появится в Ростовской области

2 октября 2023, 08:13
Фото: Kogo/GFDL/wikimedia.org
Памятник самолету Л-39 «Альбатрос» появится в Ростовской области
В Зернограде Ростовской области установят памятник самолету Л-39 «Альбатрос», сообщили местные власти.

На улице Еремина в Зернограде появится памятник учебно-боевому самолету Л-39 «Альбатрос». На нем в советские годы обучались пилоты стран Варшавского договора. Торжественная церемония открытия запланирована на 7 октября.

Памятник решили открыть к 54-летию образования 106-го учебного авиационного полка Ейского высшего военного авиационного ордена Ленина училища летчиков. В учебном заведении летчиков готовили к службе именно на знаменитых Л-39.

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В рамках мероприятия организуют построение личного состава, затем пройдет концерт.

Ранее сообщалось, что единственный сохранившийся дореволюционный памятник отремонтируют в Ростове.

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