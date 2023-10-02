РЭО сообщил о продлении приема заявок на «Зеленую премию» до 1 ноября

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
Гендиректор РЭО Денис Буцаев отметил, что премия стала ежегодным отраслевым событием, одна из задач которого — привлечение внимания широкого круга людей к вопросам экологии, формированию экономики замкнутого цикла в России и реформе отрасли обращения с отходами. По его словам, «Зеленая премия» помогает находить такие экологические проекты, которые вносят вклад в здоровое экологичное будущее нашей страны и повышают привлекательность отрасли для инвесторов, передает 56orb.ru.
Жюри определит лучших среди отраслевых компаний, брендов, общественных, образовательных, культурных организаций, экоактивистов, которые многое сделали для формирования модели осознанного потребления.
Помимо общественного признания, победители конкурса получат административную и финансовую, а также PR-поддержку проектов. Об этом заявил PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.
Награждение финалистов пройдет в Москве в декабре. Уточнить информацию о конкурсе и получить дополнительную информацию можно на сайте премии.