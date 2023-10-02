РЭО сообщил о продлении приема заявок на «Зеленую премию» до 1 ноября

Гендиректор РЭО Денис Буцаев отметил, что премия стала ежегодным отраслевым событием, одна из задач которого — привлечение внимания широкого круга людей к вопросам экологии, формированию экономики замкнутого цикла в России и реформе отрасли обращения с отходами. По его словам, «Зеленая премия» помогает находить такие экологические проекты, которые вносят вклад в здоровое экологичное будущее нашей страны и повышают привлекательность отрасли для инвесторов, передает 56orb.ru.