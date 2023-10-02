Ростовчане пожаловались на колоссальные очереди в городские военкоматы

Posted Сегодня, 17:24
Published Сегодня, 17:24
Modified Сегодня, 17:26
Updated Сегодня, 17:26
Портал «КП — Ростов-на-Дону» со ссылкой на пресс-конференцию военного комиссара Игоря Егорова сообщил, что ростовчане пожаловались на огромные очереди, скопившиеся у городских военкоматов. Стало известно, что у военкомата Ленинского района собралась очередь из 80 человек. Значительная часть из них, если не все — это представители компаний, которым нужно было сдать информацию о своих сотрудниках, состоящих на воинском учете.
По закону на предприятиях лежит обязанность вести воинский учет военнообязанных и сотрудников, подлежащих призыву. Компании, которые не выполняют эти требования, должны выплатить крупные штрафы за неисполнение возложенных на них обязательств.
«Повысилась ответственность предприятий, и они в четверг и пятницу решили направить своих сотрудников — отсюда и очередь в военкомате Ленинского района в 80 человек», — объяснил Игорь Егоров, добавив, что пока компании, которые не поставили на учет военнообязанных, штрафовать не будут.
Сейчас военным комиссарам необходимо согласовать с местными властями и предприятиями перечень организаций, которые не успели подать данные о своих сотрудниках. Военкомам поручили определить срок, во время которого персонал будут ставить на учет, не накладывая штрафы.
Ранее стало известно, какой штраф придется заплатить за неявку в военкоматы Ростовской области.