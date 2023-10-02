Ростовчане пожаловались на колоссальные очереди в городские военкоматы

Портал «КП — Ростов-на-Дону» со ссылкой на пресс-конференцию военного комиссара Игоря Егорова сообщил, что ростовчане пожаловались на огромные очереди, скопившиеся у городских военкоматов. Стало известно, что у военкомата Ленинского района собралась очередь из 80 человек. Значительная часть из них, если не все — это представители компаний, которым нужно было сдать информацию о своих сотрудниках, состоящих на воинском учете.