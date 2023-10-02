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Published Сегодня, 17:24

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Updated Сегодня, 17:26

Ростовчане пожаловались на колоссальные очереди в городские военкоматы

Ростовчане пожаловались на колоссальные очереди в городские военкоматы

2 октября 2023, 17:24
Фото: 1MI
Ростовчане пожаловались на колоссальные очереди в городские военкоматы
В Ростове в очередях в военкоматах собрались несколько десятков человек, об этом рассказал военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров.

Портал «КП — Ростов-на-Дону» со ссылкой на пресс-конференцию военного комиссара Игоря Егорова сообщил, что ростовчане пожаловались на огромные очереди, скопившиеся у городских военкоматов. Стало известно, что у военкомата Ленинского района собралась очередь из 80 человек. Значительная часть из них, если не все — это представители компаний, которым нужно было сдать информацию о своих сотрудниках, состоящих на воинском учете.

Штрафы за неявку в военкомат кратно выросли в Ростовской области с 1 октября
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По закону на предприятиях лежит обязанность вести воинский учет военнообязанных и сотрудников, подлежащих призыву. Компании, которые не выполняют эти требования, должны выплатить крупные штрафы за неисполнение возложенных на них обязательств.

«Повысилась ответственность предприятий, и они в четверг и пятницу решили направить своих сотрудников — отсюда и очередь в военкомате Ленинского района в 80 человек», — объяснил Игорь Егоров, добавив, что пока компании, которые не поставили на учет военнообязанных, штрафовать не будут.

Сейчас военным комиссарам необходимо согласовать с местными властями и предприятиями перечень организаций, которые не успели подать данные о своих сотрудниках. Военкомам поручили определить срок, во время которого персонал будут ставить на учет, не накладывая штрафы.

Ранее стало известно, какой штраф придется заплатить за неявку в военкоматы Ростовской области.

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