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Published Сегодня, 04:49

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Updated Сегодня, 04:54

Ростовчане заявили, что неделю живут с коричневой водой из-под кранов

Ростовчане заявили, что неделю живут с коричневой водой из-под кранов

2 октября 2023, 04:49
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону на проспекте Космонавтов идет грязная вода из-под крана, сообщили в местные жители в соцсети «ВКонтакте» в группе «Это Ростов».

По их словам, проблема наблюдается в течение недели в одном из домов. В квартиры поступает вода коричневого цвета.

«Управляющая компания комментариев не дает, видимо, и так сойдет», — написал автор. Пользователи в комментариях сообщили, что обращаться нужно в ресурсоснабжающую организацию.

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«Да они просто сети промывают через наши счетчики..... Все просто», — заявили горожане.

«А может уже пора ставить дома нормальные фильтры?», — сообщают местные жители.

Ранее коммунальный фонтан начал топить территорию лицея в Ростове-на-Дону.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Происшествие#Последние новости Ростова на сегодня#Грязная вода#Фильтры#Управляющая компания
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