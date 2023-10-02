Ростовчане заявили, что неделю живут с коричневой водой из-под кранов

Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
Modified Сегодня, 04:54
Updated Сегодня, 04:54
По их словам, проблема наблюдается в течение недели в одном из домов. В квартиры поступает вода коричневого цвета.
«Управляющая компания комментариев не дает, видимо, и так сойдет», — написал автор. Пользователи в комментариях сообщили, что обращаться нужно в ресурсоснабжающую организацию.
«Да они просто сети промывают через наши счетчики..... Все просто», — заявили горожане.
«А может уже пора ставить дома нормальные фильтры?», — сообщают местные жители.
Ранее коммунальный фонтан начал топить территорию лицея в Ростове-на-Дону.