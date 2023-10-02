Штаб ЮВО ответил на требования дать отпуск участникам СВО из Ростовской области

Posted Сегодня, 17:48
Published Сегодня, 17:48
Modified Сегодня, 17:50
Updated Сегодня, 17:50
Портал «КП — Ростов-на-Дону» со ссылкой на замгубернатора Ростовской области Вадима Артемова объявил, что власти региона получили ответ от штаба Южного военного округа по вопросу об отпуске для мобилизованных дончан.
«Нас заверили, что в ближайшее время решение будет принято», — цитирует Вадима Артемова издание. По словам заместителя губернатора Ростовской области, власти не могут оказать никакого влияния на процесс, поскольку решение вопроса находится исключительно в зоне ответственности Минобороны России.
Однако, по словам Артемова, недавно командующим военных округов поручили наладить организацию отпусков для участников СВО.
Ранее стало известно, когда дончане, участвующие в СВО, смогут вернуться домой.