Штаб ЮВО ответил на требования дать отпуск участникам СВО из Ростовской области

«Нас заверили, что в ближайшее время решение будет принято», — цитирует Вадима Артемова издание. По словам заместителя губернатора Ростовской области, власти не могут оказать никакого влияния на процесс, поскольку решение вопроса находится исключительно в зоне ответственности Минобороны России.