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Published Сегодня, 17:48

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Updated Сегодня, 17:50

Штаб ЮВО ответил на требования дать отпуск участникам СВО из Ростовской области

Штаб ЮВО ответил на требования дать отпуск участникам СВО из Ростовской области

2 октября 2023, 17:48
Фото: 1MI
Штаб ЮВО ответил на требования дать отпуск участникам СВО из Ростовской области
Штаб ЮВО объявил, что скоро примет решение об отпуске мобилизованных жителей Ростовской области, об этом сообщили донские СМИ.

Портал «КП — Ростов-на-Дону» со ссылкой на замгубернатора Ростовской области Вадима Артемова объявил, что власти региона получили ответ от штаба Южного военного округа по вопросу об отпуске для мобилизованных дончан.

«Нас заверили, что в ближайшее время решение будет принято», — цитирует Вадима Артемова издание. По словам заместителя губернатора Ростовской области, власти не могут оказать никакого влияния на процесс, поскольку решение вопроса находится исключительно в зоне ответственности Минобороны России.

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Однако, по словам Артемова, недавно командующим военных округов поручили наладить организацию отпусков для участников СВО.

Ранее стало известно, когда дончане, участвующие в СВО, смогут вернуться домой.

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