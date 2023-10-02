Скончался Николай Пивоваров, руководивший Ростовской областью в 80-е годы

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 15:43
Updated Сегодня, 15:43
Он рассказал, что бы знаком с Пивоваровым с 1970-х годов, когда тот занимал пост первого секретаря Белокалитвинского горкома партии. После этого они общались много раз.
«В последний раз мы виделись в канун нового 2023 года. Я вручил ему медаль ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени», — уточнил глава региона.
Он добавил, что позже они несколько раз созванивались.
«Общаться с ним было комфортно всегда. Он был добрым, светлым человеком», — отметил Василий Голубев.
Гражданская панихида пройдет 3 октября в Ростовском академическом театре драмы имени Горького.
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