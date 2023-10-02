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Скончался Николай Пивоваров, руководивший Ростовской областью в 80-е годы

Скончался Николай Пивоваров, руководивший Ростовской областью в 80-е годы

2 октября 2023, 11:41
Фото: donland.ru
Скончался Николай Пивоваров, руководивший Ростовской областью в 80-е годы
Ушел из жизни Николай Пивоваров, который руководил Ростовской областью в 1980-е годы, сообщил губернатор Василий Голубев.

Он рассказал, что бы знаком с Пивоваровым с 1970-х годов, когда тот занимал пост первого секретаря Белокалитвинского горкома партии. После этого они общались много раз.

«В последний раз мы виделись в канун нового 2023 года. Я вручил ему медаль ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени», — уточнил глава региона.

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Он добавил, что позже они несколько раз созванивались.

«Общаться с ним было комфортно всегда. Он был добрым, светлым человеком», — отметил Василий Голубев.

Гражданская панихида пройдет 3 октября в Ростовском академическом театре драмы имени Горького.

Ранее стало известно о смерти Почетного гражданина Таганрога Тарасенко. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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