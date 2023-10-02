Контрактника в Ростове судят за истязания и гибель человека

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
В Ростове судят Владимира Козака. В документах суда уточняется, что Козак проходил военную службу по контракту с 1997 года.
Его обвиняют в превышении должностных полномочий, а также в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое привело к гибели человека. По громкому делу проходят еще несколько фигурантов, однако их имена не раскрываются.
Следствие полагает, что подсудимый с сообщниками причиняли потерпевшему тяжкий вред здоровью, «с особой жестокостью, издевательством и мучениями повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».
Адвокат Козака просил Южный окружной военный суд изменить меру пресечения своему подзащитному. Тот находится сейчас в СИЗО, однако защитник просил отправить Козака под наблюдение командования воинской части. Адвокат указывал, что обвиняемый активно сотрудничает со следствием и не пытался от него скрыться.
Однако судебная коллегия отказалась менять Козаку меру пресечения. «[Суд] при наличии достаточных оснований полагать, что подозреваемый (обвиняемый) скроется от органов предварительного следствия или суда, может продолжать заниматься преступной деятельностью, угрожать свидетелям, иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу», — заключили там.
Будет ли адвокат обжаловать это решение, пока неизвестное.
Ранее беременную военнослужащую осудили в Ростове за прогулы во время мобилизации.