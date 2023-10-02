Стало известно, где будут служить призывники из Ростовской области

Posted Сегодня, 17:21
Published Сегодня, 17:21
Modified Сегодня, 17:23
Updated Сегодня, 17:23
Уже известно, что более половины донских призывников отправятся служить в воинские части в ЮВО и СКФО. По традиции, 15 человек станут частью Президентского полка комендатуры Московского Кремля.
Всего призовут около четырех тысяч человек, в том числе во время этого призыва служить пойдут более 130 юношей-казаков. Местным жителям напомнили, что эти мероприятия никак не связаны с проведением спецоперации.
По информации правительства региона, молодых людей будут отправлять в воинские части до конца года. Всего в России планируется призвать 130 тысяч человек в возрасте от 18 до 27 лет.
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