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Posted Сегодня, 17:21

Published Сегодня, 17:21

Modified Сегодня, 17:23

Updated Сегодня, 17:23

Стало известно, где будут служить призывники из Ростовской области

Стало известно, где будут служить призывники из Ростовской области

2 октября 2023, 17:21
Фото: mil.ru
Стало известно, где будут служить призывники из Ростовской области
Призывники из Ростовской области будут проходить службу во всех видах и родах ВС России, сообщили в правительстве региона.

Уже известно, что более половины донских призывников отправятся служить в воинские части в ЮВО и СКФО. По традиции, 15 человек станут частью Президентского полка комендатуры Московского Кремля.

Всего призовут около четырех тысяч человек, в том числе во время этого призыва служить пойдут более 130 юношей-казаков. Местным жителям напомнили, что эти мероприятия никак не связаны с проведением спецоперации.

Как изменится призыв в армию в 2023 году в Ростовской области
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По информации правительства региона, молодых людей будут отправлять в воинские части до конца года. Всего в России планируется призвать 130 тысяч человек в возрасте от 18 до 27 лет.

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